Coppi e Bartali 2024, si parte da Pesaro: strade chiuse e orari

Pesaro, 18 marzo 2024 – E’ tutto pronto per la gara ciclistica internazionale ‘Coppi-Bartali’, che prenderà il via domani da piazza del Popolo a Pesaro. La storica manifestazione, giunta quest’anno alla 26esima edizione, è organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e vede la partecipazione di 21 squadre, per un totale di 147 corridori, suddivisi in tre categorie. E si parte proprio dalla Capitale Europea della Cultura.

La tappa pesarese: orari

La tappa pesarese di domani vedrà radunarsi tutti gli atleti in piazza del Popolo alle ore 14, per la firma di presenza. Poi l’intera carovana si sposterà sulla Montelabbatese, all’altezza della rotatoria di ingresso di Villa Fastiggi e da lì, verso le ore 14.10, inizierà la gara vera e propria con percorso di circa 110 km ed un dislivello di 1450 metri.

Strade chiuse

Gli atleti della Coppi-Bartali attraverseranno tantissime località del nostro entroterra e al momento del passaggio, grazie all’ausilio delle forze dell’ordine, le strade saranno temporaneamente chiuse al traffico per permettere il transito del gruppo. Le strade in questione chiudono quindi soltanto pochi minuti prima del passaggio della carovana, nei punti e negli orari indicati nella lista sottostante.

Tutti i passaggi in provincia di Pesaro urbino

Nel dettaglio sono queste le tappe e gli orari di passaggio previsti: Chiusa di Ginestreto (ore 14:17), Montelabbate, all’altezza rotatoria tra via Arena e la Strada provinciale 127 (ore 14:20), Montecchio sulla strada Urbinate (ore 14:23), Rio Salso (ore 14:31),Borgo Massano (ore 14 :36), Pantiera (14:38), Pallino (14:54), per poi raggiungere Urbino. Qui la carovana della Coppi-Bartali passerà in viale Di Vittorio (ore 14:59), per poi salire alle Cesane, con passaggio previsto alle ore 15:09 e spostarsi a località La Torre, in via Sant'Egidio (ore 15:12).

Tramite l’Urbinate i ciclisti raggiungeranno Gallo (ore 15:18), Cappone (15: 26) e Morciola (15 : 27). Il gruppo sarà poi di nuovo a Montelabbate (ore 15:32) e Montecchio, per poi salire a Tavullia in Via Roma (ore 15 : 46) e raggiungere Pirano (ora 15:49). Il gran finale è previsto con una discesa a Gradara (ore 16:00), Gabicce Mare, in via Romagna (16:04) e poi tramite il passaggio a Gabicce Monte, lungo tutta la strada Panoramica.

L’arrivo in viale Trieste a Pesaro

La fine della discesa dalla famosissima strada pesarese è prevista per le 16:39 e l’arrivo finale alle 16:40 in viale Trieste. Qui, all’altezza di viale Zara si terranno poi anche le premiazioni della prima tappa. “Sarà una gara molto bella ed incisiva – dice il presidente del GS Emilia, Adriano Amici – perché anche se non sarà lunghissima gli atleti saranno molto combattivi. Quest’anno inoltre abbiamo previsto di assegnare anche un premio al primo corridore classificato della categoria Continental, cosa che non avevamo mai previsto finora – aggiunge –. Per l’occasione sarà infatti consegnata una maglia simbolica della città di Pesaro, Capitale della Cultura 2024”.

A precedere l’avvio della gara di domani, oggi pomeriggio alle ore 15.30 sempre in piazza del Popolo ci sarà la presentazione ufficiale delle squadre. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo.