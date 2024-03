Coppi e Bartali 2024: orari e dove passa in Emilia Romagna e nelle Marche

Pesaro, 18 marzo 2024 - Da Pesaro a Forlì, la edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, una classica di inizio stagione organizzata dal Gs Emilia di Adriano Amici, colorerà le strade emiliano romagnole dal 19 al 23 marzo mettendo alla prova i campioni del pedale ma dando anche possibilità di vittoria a qualche giovane promettente che potrebbe mettersi in luce in questa bella corsa a tappe per professionisti.

Sarà una Coppi e Bartali senza respiro, tutta saliscendi e per il corridore che avrà più determinazione nelle gambe e nervi saldi perché i tratti piani saranno davvero pochissimi. Ci saranno infatti da affrontare 692.8 km di corsa con ben 12.080 metri totali di dislivello.

Martedì 19 marzo sarà Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, il punto di partenza e arrivo della corsa, con in mezzo però, 109.7 km tutti da sudare, ricchi di salite e iniziare a far contare 1450 metri di dislivello.

Per le Marche è la prima volta che ospitano questa importante corsa. Il via sarà dato da Piazza del Popolo, ci si lancia verso l'entroterra e dopo circa 23 km hanno inizio le prime asperità fino a lambire Urbino.

Poi la salita di Monte della Cesana, Tavullia, Gradara, Gabicce Mare e via lungo la strada panoramica dell'Adriatico e l’ascesa Gabicce Monte. A circa 2 km dal traguardo termina la discesa e la corsa farà ritorno nella città di Pesaro verso la linea del traguardo di Viale Trieste. Il via alle 14 e l’arrivo previsto per le 16.30

La corsa toccherà: Loc. Chiusa di Ginestreto SS 746 (14:17), Montelabbate - rotatoria SP 127 - Via Arena (14 : 20),Montecchio SS 423 Urbinate (14 : 23),Rotatoria - bivio Padiglione SS 744 (14 : 27),Loc. Rio Salso SS 744 (14 : 31),Borgo Massano SS 744 (14 : 36),Pantiera Via della Pantiera (14 : 38),Loc. Pallino SP 56 - Montefabbri (14 : 54),Urbino Viale Di Vittorio (14 : 59),Urbino SP 51 - Delle Cesane (15 : 01), Monte della Cesana - GPM SP 51 - Delle Cesane (15 : 09),Loc. La Torre SP 136 - Via Sant'Egidio (15 : 12),Gallo SS 423 Urbinate (15 : 18),Loc. Cappone SS 423 Urbinate (15 : 26),Loc. Morciola SS 746 (15 : 27),Montelabbate - rotatoria SP 127 - Via Arena (15 : 32),Montecchio SP 38 (15 : 35),Tavullia SP 38 - Via Roma (15 : 46),Pirano SP 100 - Strada Pirano (15 : 49),Fine salita SP 39 (15 : 57),Gradara SP 47 - Via Pesaro (16 : 00),Gabicce Mare Via Romagna (16 : 04),Gabicce Monte - GPM SP 44 - Via Panoramica (16 : 09),Casteldimezzo SP 44 (16 : 18),Fiorenzuola di Focara SP 44 (16 : 21),Loc. Santa Maria Alta SP 44 (16 : 32),Pesaro - fine discesa St. Panoramica Adriatica (16 : 39), PESARO: Arrivo Viale Trieste (16 : 41).

Mercoledì 20 marzo la Riccione – Sogliano al Rubicone non avrà nemmeno un metro di respiro, 140 km tutti in salita, con 2900 metri di dislivello totale, che presentano un tratto in linea per poi buttarsi in un circuito da ripetere te volte, comprendente i gran premi della montagna posizionati su Ville Monte Tiffi.

Start alle 12.10 dal famoso viale Ceccarini di Riccione e arrivo attorno alle 15.40 in Piazza della Repubblica a Sogliano. E’ un tracciato ormai classico per la Settimana Internazionale Coppi e Bartali che vede i primi 20 km sulle prime colline dell'entroterra riminese, alternando saliscendi che diventano però ascesa continua fino a Verucchio.

A Secchiano inizia la salita che porta a Passo delle Siepi e su ancora a Ville di Monte Tiffi. In discesa si arriva a Sogliano al Rubicone, dopo 73 km di corsa entrando nel circuito di 22 km, passando sotto il traguardo e comprendente l’ascesa al Tiffi: generoso di saliscendi con una discesa che termina definitivamente a circa 800 m dal traguardo, poi 500 m pianeggianti, la ripidissima rampa di via Giovanni Pascoli, al 18% che si attenua solo negli ultimi 100 m. Qui nel 2021 trionfò un nome di prestigio come Jonas Vingegaard. La corsa toccherà: Scacciano Partenza ufficiale - SP 91 - Via Scacciano (12 : 10),Sant'Andrea in Besanigo SP 50 - Via Puglie (12 : 13),Coriano Via di Vittorio (12 : 18),Osteria del Fiume Via San Salvatore (12 : 21),Ospedaletto Via Moreta (12 : 25),Cerasolo SP 49 - Via Cerasolo (12 : 30),Attraversamento SS 72 SP 49 (12 : 32),Bivio Verucchio Via Santa Cristina (12 : 41),Loc. Cantelli SP 32 -Via Prov. S.Marino (12 : 56),Verucchio Piazza Malatesta (13 : 01),Fine discesa - rotatoria SS 258 - Via Marecchiese (13 : 03), Pietracuta SS 258 - Via Marecchiese (13 : 10),Secchiano SP 10 - Via A.Volta (13 : 17),Passo delle Siepi SP 10 (13 : 27),Ponte Uso - ingresso circuito SP 88 (13 : 32),Pietra dell'Uso - inizio salita Via Montetiffi Fosso Ville (13 : 37),Ville Monte Tiffi - GPM Via Meleto di Sotto (13 : 50), Montegelli SP 11 (13 : 52),Strigara SP 11 (13 : 57). Poi l’entrata nel circuito da ripetere 3 volte: Sogliano al Rubicone - inizio 1° g.Piazza della Repubblica 14 : 01 – 14.36 – 15.11 – 15.44), Inizio discesa Via Valle 14 : 03- 14.38 – 15.13),Fine discesa SP 13 14 : 05 – 14.40 – 15.14), Ponte Uso SP 30 14 : 07 – 14.42 – 15.16), Pietra dell'Uso - inizio salita Via Montetiffi Fosso Ville 14 : 13 – 14.48 – 15.22),Ville Monte Tiffi - GPM Via Meleto di Sotto 14 : 25 – 14.59 – 15.33),Montegelli SP 11 14 : 27 – 15.02 – 15.35),Strigara SP 11 14 : 32 – 15.06 – 15.40)

Giovedi 21 marzo sarà protagonista Riccione con partenza e arrivo ma nel mezzo, 134,5 km e 2630 metri di dislivello, in questa località per il 5° anno consecutivo.

Il finale ricalca quello dello scorso anno mentre tutto il resto è differente. I primissimi chilometri dopo il via sono in leggera salita fino a San Clemente, poi, poco prima di Monte Cerignone si risale in modo più convinto. A Serra Nanni inizia il segmento finale della salita di Passo San Marco, che, con i suoi 1006 m di quota, rappresenta il tetto della corsa.

Si scende e poi si risale verso San Leo e Montemaggio, si entra in San Marino e su ancora verso Albereto. A 18 km dal traguardo, si presenta l’ultima asperità di Via Ca’ di Bacchino e poi l’avvicinamento a Riccione verso il traguardo su Viale Milano. La corsa toccherà: Riccione: Viale Ceccarini - inizio trasferimento, Scacciano Partenza ufficiale - SP 91 - Via Scacciano (12 : 10), San Clemente Via Diaz (12 : 18), Bivio Morciano di Romagna SP 18 - Via Prov. Conca (12 : 21),Osteria Nuova SP 18 - Via Conca (12 : 26),Taverna SP 18 - Via Indipendenza (12 : 31),Fratte SP 18 - ex SP 2 (12 : 35),Mercatino Conca Via Roma (12 : 41),Monte Cerignone SP 2 - Via Circonvallazione (12 : 56),Serra Nanni SP 6 (13 : 06),Villagrande di Montecopiolo Via Circonvallazione Sud (13 : 13),Passo San Marco - GPM SP 6 - Montefeltresca (13 : 16),Madonna di Pugliano SP 6 - Montefeltresca (13 : 19),Maiolo SP 6 - Montefeltresca (13 : 25),Ponte Molino Baffoni SS 258 (13 : 28),Novafeltria SS 258 - Via XXIV Maggio (13 : 33),Secchiano SP 137 - Via San Leo (13 : 39),San Leo - GPM SP 22 (13 : 52),Ponte torrente Mazzocco SP 89 (13 : 57),Montemaggio SP 89 (14 : 09),Ingresso Repubblica San Marino Strada Fonsecara (14 : 12),Chiesanuova Via Corrado Forti (14 : 13),Ripresa salita Strada del Ponte (14 : 14),Fiorentino Via del Passetto (14 : 17),San Marino - GPM Piazzale Lo Stradone (14 : 30),Borgo Maggiore Strada Sottomontana (14 : 33),Faetano Strada dei Seralli (14 : 38),Uscita Repubblica San Marino SP 131 (14 : 40),Albereto SP 131 (14 : 46),Montescudo Via Borgo Malatesta (14 : 51),Montecolombo SP 42 - Via Rimini (14 : 51),Loc. Croce SP 15 Via Trebbio (14 : 56),Loc. Osteria Nuova - fine discesa SP 18 - Via Flaminia Conca (14 : 57),Loc. Fornace - inizio salita Via Ca' Bacchino (15 : 02),Fine salita Via Garibaldi (15 : 07),San Clemente Via del Castello (15 : 09),Misano Monte SP 50 - Via Roma (15 : 16),La Cella SP 35 - Via Tavoleto (15 : 18),Villaggio Argentina SP 35 (15 : 22),Passaggio SS 16 Viale Marsala (15 : 24),Immissione Lungomare Viale Torino (15 : 25),RICCIONE: Arrivo - Viale Milano (15 : 28),

Venerdi 22 marzo l’appuntamento è a Brisighella, 150,7 km e 2350 metri di dislivello. Il percorso della quarta tappa si articola su due circuiti. Il primo, che sarà affrontato per 3 volte, misura 36,9 km ed è caratterizzato dalla salita del Monticino subito dopo il passaggio al traguardo posto in Piazza Marconi a Brisighella.

Al termine del terzo giro, quando mancheranno 41,2 km al traguardo, si dovranno percorrere due giri del circuito più breve che presenta sempre la stessa salita del Monticino, ma anche un'altra asperità da non sottovalutare: il valico di Rio Chiè.

Si tratta di una salita comunque breve, ma che nella parte più impegnativa, poco prima di scollinare, presenta un segmento di circa 500 metri al 10% di pendenza. Anche il finale non si presenta affatto banale, presentando negli ultimi 400 metri una serie di curve in rapida successione, tutte in salita. La corsa toccherà: Brisighella: Piazza Giosuè Carducci - inizio trasferimento, BRISIGHELLA - Salita di Monticino (12 : 15), Monticino - 1° passaggio SP 23 - Via Rontana (12 : 19),Fine discesa SP 23 -Via Calbane (12 : 24),Villa Vezzano SP 82 - Via Trieste (12 : 28),Tebano SP 66 (12 : 34),Celle SP 66 - Via Ospitalacci (12 : 42),Bocche dei Canali - rotatoria Via Firenze (12 : 44),Errano SP 302 - Via Firenze (12 : 48),Ponte fiume Lamone Via Molino del Rosso (12 : 52),Brisighella - Ponte fiume Lamone SP 56 - Via Canaletta (13 : 00),Brisighella - Inizio 2° giro "lungo" Piazza Guglielmo Marconi (13 : 03),Monticino - 2° passaggio - GPM SP 23 - Via Rontana (13 : 09),Fine discesa SP 23 -Via Calbane (13 : 15),Villa Vezzano SP 82 - Via Trieste (13 : 19),Tebano SP 66 (13 : 25),Celle SP 66 - Via Ospitalacci (13 : 33),Bocche dei Canali - rotatoria Via Firenze (13 : 36),Errano SP 302 - Via Firenze (13 : 40),Ponte fiume Lamone Via Molino del Rosso (13 : 44),Brisighella - Ponte fiume Lamone SP 56 - Via Canaletta (13 : 53),Brisighella - Inizio 3° giro "lungo" Piazza Guglielmo Marconi (13 : 55),Monticino - 3° passaggio - GPM SP 23 - Via Rontana (14 : 02),Fine discesa SP 23 -Via Calbane (14 : 07),Villa Vezzano SP 82 - Via Trieste (14 : 11),Tebano SP 66 (14 : 17),Celle SP 66 - Via Ospitalacci (14 : 25),Bocche dei Canali - rotatoria Via Firenze (14 : 28),Errano SP 302 - Via Firenze (14 : 32),Ponte fiume Lamone Via Molino del Rosso (14 : 36),Brisighella - Ponte fiume Lamone SP 56 - Via Canaletta (14 : 45),Brisighella - Inizio 1° giro "corto" Piazza Guglielmo Marconi (14 : 47),Monticino - 4° passaggio - GPM SP 23 - Via Rontana (14 : 54),Fine discesa SP 23 -Via Calbane (14 : 59),Villa Vezzano SP 82 - Via Trieste (15 : 04),Bivio Rio Chiè Via Rio Chiè (15 : 05),Valico Rio Chiè Via Rio Chiè (15 : 11),Brisighella - immissione S.P. SP 302 - Via Faentina (15 : 15),Brisighella - Inizio 2° giro "corto" Piazza Guglielmo Marconi (15 : 18),Monticino - 5° passaggio SP 23 - Via Rontana (15 : 24),Fine discesa SP 23 -Via Calbane (15 : 29),Villa Vezzano SP 82 - Via Trieste (15 : 34),Bivio Rio Chiè Via Rio Chiè (15 : 35),Valico Rio Chiè Via Rio Chiè (15 : 41),Brisighella - immissione S.P. SP 302 - Via Faentina (15 : 45),BRISIGHELLA - Arrivo - Piazza Guglielmo Marconi (15 : 48).

Il gran finale sarà sabato 23 marzo con partenza e arrivo da Forlì in una tappa di 157,9 km e 2750 metri di dislivello. Come nella scorsa edizione, anche per quest’anno l’arrivo di Forlì avrà luogo all’interno del velodromo Glauco Servadei.

Pur non essendo presenti i segmenti in sterrato, il percorso si annuncia comunque selettivo e molto intrigante. La strada comincia a salire fin dai primi chilometri verso la Rocca delle Caminate, con successiva bella e veloce discesa verso Meldola.

Poco dopo, in località Fratta terme, si entra in un circuito, della lunghezza di 24,9 km, caratterizzato da due salite principali: Polenta e Via Gualdo, che ricorda i “muri” del Belgio. Entrambe le salite saranno percorse complessivamente 5 volte. Cinque saranno anche i passaggi nel centro di Bertinoro, caratteristico borgo definito “Il balcone della Romagna”; al primo di questi passaggi, sarà assegnato un traguardo volante davvero speciale, dedicato ad Arnaldo Pambianco, posizionato esattamente di fronte alla casa del campione.

Gli ultimi 10 km si presentano interamente pianeggianti e a circa 600 metri dall’arrivo, si entrerà nel perimetro del velodromo Servadei; l’ingresso nel velodromo vero e proprio avverrà nel rettilineo opposto al traguardo, quando mancheranno circa 250 metri dall’arrivo, che sarà sancito al primo passaggio sulla linea e che incoronerà il vincitore della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024 che indosserà definitivamente la maglia Sidermec.

Nel suggestivo scenario del velodromo di Forlì saranno anche assegnate, come al termine di ogni tappa, la maglia Selle SMP al vincitore della classifica a punti, la maglia Città di Forlì al miglior scalatore e la maglia Felsineo al vincitore della classifica giovani. La corsa toccherà: Forlì - Piazza Saffi - Largo de Calboli, FORLI' - Partenza ufficiale: Viale Campo di Marte (11 : 45), San Martino in Strada Viale dell'Appennino (11 : 48), Rotatoria - inizio salita SP 125 - Via delle Caminate (11 : 51), Rocca delle Caminate SP 125 - Via delle Caminate (12 : 06), Meldola - Ponte dei Veneziani Via Sbaraglio (12 : 15), Fratta Terme - ingresso circuito Via Loreta (12 : 21), Polenta SP 83 - Via Polenta (12 : 32), Collinello Via Collinello Centro (12 : 34), Celletta Via Settecrociari (12 : 40), Salita Via Gualdo SP 83 - Via Collinello (12 : 48), Bertinoro Via Roma (12 : 51), Inizio 1° giro completo SP 37 bis - Via Tro Meldola (12 : 55 – 13.33 – 14.11 – 14.48 ), Fratta Terme Via Loreta 12 : 58 – 13.36 – 14.14 – 14.51), Polenta SP 83 - Via Polenta (13 : 09 – 13.47 – 14.24 – 15.01), Collinello Via Collinello Centro (13 : 11 – 13.49 – 14.26 – 15.03), Celletta Via Settecrociari (13 : 17 – 13.55 – 14.32 – 15.08), Salita Via Gualdo SP 83 - Via Collinello (13 : 25 – 14.03 – 14.40 – 15.16), Bertinoro Via Roma (13 : 28 – 14.06 – 14.44 – 15.19), Fine 4° giro - uscita circuito SP 37 bis - Via Tro Meldola (15 : 24), Forlimpopoli - rotatoria SS 9 - Via Emilia (15 : 28), Forlì - rotatoria Tangenziale SS 9 - Via Roma (15 : 33), FORLI' - Arrivo - Velodromo Glauco Servadei (15 : 35)