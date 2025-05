"Fuori dal nostro locale". Fidanzati titolari del bar pestati da due fratelli

Li hanno aspettati verso l’orario di chiusura del locale per poi picchiarli, apparentemente senza motivo. Vittime di questa violenta e meschina aggressione una coppia, Giulia e Mirko, titolari del neonato pub Sottosopra che ha sede, a Loiano, sopra alla Coop del centrale viale Marconi. I due giovani fidanzati, che non sono di Loiano, ma da tempo avevano deciso di investire in Appennino bolognese, hanno rilevato l’attività e, dopo averla sistemata, l’hanno inaugurata a luglio scorso. Pochi mesi dopo l’apertura è, però, iniziato un incubo. Tutto è iniziato con piccoli dispetti di vario genere, da parte di un gruppo di giovani del posto, dispetti che, poi, sono diventati ripetuti furti e vandalismi. Giulia e Mirko hanno sempre resistito e non si sono fatti demoralizzare da questo clima di odio che si era creato, contro di loro, da parte di un gruppo di residenti che, a quanto pare, non accettava che due ‘forestieri’ avessero rilevato quel pub.

Qualche sera fa, però, l’episodio più grave. I contorni della vicenda sono ancora ben poco chiari, ma, da quanto si apprende, due ragazzi (uno 17enne e l’altro 20enne), già noti alle forze dell’ordine e appartenenti al gruppo di giovani che già aveva creato problemi all’interno del SottoSopra, sono arrivati al locale nella tarda serata. Uno dei due avrebbe iniziato a dare fastidio ai clienti, cercando di trovare da dire con altri avventori e spaccando una fioriera, tanto che il titolare gli ha detto di smetterla di creare caos e di allontanarsi dal locale, anche per salvaguardare appunto gli altri clienti. A quel punto, quasi come fosse una sfida, sicuramente un modo per ‘fargliela pagare’ i due giovanotti avrebbero aspettato i titolari alla macchina.

Quando erano in procinto di chiudere l’attività, infatti, Giulia si è avviata verso la macchina per prendere una giacca e se li è trovati davanti: uno dei due l’ha strattonata, spinta, l’ha ingiuriata con fare minaccioso per, poi, sferrarle un pugno. Mirko, che si è accorto di quanto stava succedendo dalle terrazza del locale, si è frapposto per difenderla, avrebbe cercato di divincolarsi per fuggire dall’aggressione, ma ne ha rimediato una violenta raffica di pugni. I due, che sono fratelli, dopo l’aggressione sono fuggiti, anche se sono già stati identificati proprio perché ben noti in paese e alle forze dell’ordine.

Giulia e Mirko sono stati portati al pronto soccorso per traumi e lesioni e sono stati entrambi dimessi con una prognosi abbastanza lunga: lei una decina di giorni, lui più di un mese. Mirko è stato colpito con violenza a un occhio, da cui al momento non vede e non c’è certezza se recupererà la vista o meno. Il bar al momento, come si legge in un cartello affisso fuori, è chiuso fino a data da destinarsi.

I titolari si sono rivolti a un legale che li seguirà in questa spiacevole e paurosa vicenda intimidatoria. La speranza, in parte confermata, è chiaramente che la giovane coppia abbia la tenacia e la forza di riaprire, anche se forse con qualche novità e orari non serali.

Zoe Pederzini