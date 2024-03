A Classis occhio al killer

Ultimo appuntamento ’con delitto’ domani alle ore 17 al Classis, con ’Gaming Classis’, che vede La Corelli e Fondazione RavennAntica proporre speciali eventi al Museo in via Classense 29. Pochi dubbi su quello che sarà proposto, visto il titolo dell’appuntamento: ’Delitto al museo’. L’evento, realizzato in collaborazione con Spazio A, su testi di Silvia Rossetti e musiche composte ed eseguite da Davide Tardozzi, vede in scena Camilla Berardi, Marco Montanari, Rendy Anoh ed Enrico Brusi.

Lo spettacolo unisce musica e recitazione e l’andamento della storia è nelle mani degli spettatori che, seguendo l’itinerario all’interno del museo ed utilizzando il proprio smartphone, potranno risolvere il crimine commesso, con la stessa modalità interattiva dell’appuntamento di apertura dell’iniziativa.

La rassegna è realizzata in collaborazione con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Teatro Alighieri. Il progetto è reso possibile grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna.

Info e prevendite: Biglietteria Teatro Alighieri 0544 249244 – Biglietteria online: www.teatroalighieri.org. Il costo del biglietto per partecipare alla giornata è di 5 euro.