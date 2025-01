Addio a Luciani, collezionista e sportivo

Addio a Franco Luciani, collezionista, viaggiatore e sportivo cervese. Si è spento all’età di 86 anni Gianfranco ’Franco’ Luciani, dopo una vita dedicata alle sue passioni: le foto storiche di Cervia, i viaggi e lo sport. Sin dagli anni ’70, Luciani si è dedicato alla raccolta di oltre 1.500 cartoline storiche raffiguranti Cervia, con immagini che spaziano dai primi del ’900 fino al 1950. Questo prezioso lavoro di ricerca è stato pubblicato negli anni ’80 nei suoi quattro libri intitolati ’Saluti da Cervia’, oggi consultabili liberamente sul sito web: www.cerviaunavolta.com. Per un periodo ha gestito anche un negozio di calzature. Grande amante dei viaggi, Luciani ha visitato ogni angolo del mondo, cimentandosi anche in avventure temerarie. Tra queste, la memorabile traversata del deserto a dorso di cammello del 1965, per raggiungere le piramidi egizie insieme agli amici cervesi: Piero Baldisserri, Romeo Morigi e Franco ’Pidio’ Bersani. Altrettanto celebri sono le ’vacanze degli albergatori’ da lui promosse negli anni ’70 durante la permanenza all’Ascom, che coinvolgevano a fine stagione estiva un gran numero di cervesi alla volta di mete come Corfù, Taormina, Tropea, Cipro e altre.

Negli ultimi vent’anni Franco Luciani ha sempre trascorso le stagioni invernali a Phuket, in Thailandia, accogliendo con entusiasmo i tanti concittadini diretti verso quella meta turistica. Appassionato di sport, Luciani è stato tra i soci fondatori del circolo Tennis di Milano Marittima. Ha praticato con dedizione anche sci, podismo e vela, trasmettendo quest’ultima passione ai figli Dario e Marcello, che in seguito sono diventati campioni del mondo di specialità.

Il legame di Luciani con Cervia, la città del sale, si fondava su radici profonde. Era nato a Tripoli, in Libia, durante l’occupazione italiana, dove i genitori si trovavano al seguito del nonno Michele, capo tecnico specializzato negli impianti di estrazione del sale. Proprio il nonno fu incaricato di lavorare in quegli anni nelle saline di Tripoli e Bengasi, poi successivamente a Pirano, Margherita di Savoia, Comacchio, Cagliari e infine, negli anni ’50, alla salina di Cervia. Qui la famiglia si stabilì definitivamente e anche il nonno frequentò Cervia fino alla sua morte, trascorrendo i mesi estivi nella casa nel Vallone, con una vista privilegiata sulle amate saline.

A ricordarlo anche lo storico cervese Renato Lombardi, che con Luciani aveva collaborato: "Franco aveva un grande archivio fotografico cervese, uno dei più rilevanti, con centinaia di documenti e cartoline. Era un grande collezionista e cultore della storia locale e, grazie alla sua collezione, ha collaborato per diverse pubblicazioni. Poi c’era il suo grande amore per lo sport, trasmesso anche ai figli che nel 1993 sono stati campioni del mondo classe 420 in Svezia per il circolo nautico".

Il funerale di Franco Luciani avrà luogo venerdì 10 gennaio con partenza alle 14.45 dalla camera mortuaria di Cervia alla volta del Duomo di Cervia.

Ilaria Bedeschi