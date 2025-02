Addio a monsignor Verucchi. Fu arcivescovo dal 2000 al 2013, valorizzò il patrimonio artistico

È morto nel pomeriggio di ieri, a Modena, Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito della diocesi di Ravenna e Cervia. Aveva 87 anni. Era arrivato in città nel marzo del 2000, dopo essere stato nominato arcivescovo della diocesi da papa Giovanni Paolo II, e a Ravenna era rimasto fino al 2012, quando papa Benedetto XVI aveva accolto la sua rinuncia al governo pastorale per raggiunti limiti d’età, anche se al suo settantacinquesimo compleanno mancavano ancora alcuni giorni. Qui rimase, come amministratore apostolico, fino ai primi del 2013. A Ravenna, città di cui continuava a essere arcivescovo emerito, è sempre rimasto legato e qui tornava almeno due volte l’anno: in occasione della messa Crismale del mercoledì santo e a Sant’Apollinare. Ultimamente le sue visite si erano diradate a causa di alcuni problemi di salute dovuti all’età.

I suoi anni ravennati furono caratterizzati da una grande valorizzazione del patrimonio artistico della Curia: fu portata a termine la ristrutturazione del Museo arcivescovile, un progetto voluto dal suo predecessore, Luigi Amaducci, e completata nel 2010, e riqualificata l’area attorno al Battistero neoniano e quella del sagrato di San Francesco. Fu ristrutturata e riaperta, dopo anni, la chiesa di Santa Giustina in piazza del Duomo e fu avviata una catalogazione di tutti i beni culturali conservati dalla Curia e dalle varie parrocchie. Fu protagonista di tantissime visite pastorali in tutta la diocesi, con grande attenzione al territorio. Ma fu anche al centro di una delle vicende che più hanno scosso la città negli ultimi decenni: fu indagato infatti per malversazione nel caso dell’ex orfanotrofio Galletti Abbiosi, vicenda che si concluse per tutti i vertici della chiesa ravennate con una richiesta di archiviazione.

Al centro delle indagini era finita la trasformazione in albergo di lusso dell’edificio che aveva ospitato le orfane in via di Roma, ristrutturato con i fondi per il Giubileo del Duemila per diventare un ostello a basso costo. Giuseppe Verucchi era nato il 22 novembre del 1937 a Pavullo nel Frignano, ed era stato ordinato sacerdote nel 1961. Nel 2013 aveva deciso di tornare nella sua diocesi di origine, quella di Modena-Nonantola, dove era stato parroco e poi vicario generale.

a.cor.