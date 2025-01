Addio a Romano, l’ultimo dei marinai

È venuto a mancare ieri Romano Casadei, aveva 92 anni. "L’ ultimo dei vecchi marinai di Cervia – lo ricorda la nipote Annalisa Pittalis – ha disteso le vele e ha intrapreso il suo viaggio più importante. Sei morto come hai vissuto, libero e discreto. Cervia oggi è più povera, ha perso un pezzo della sua memoria storica". Di lui parla anche l’amico Vladimiro Strinati: "Gran parte dei pescatori del borgomarina, che lui ultimamente definiva borgorovinato, lo chiamava ’Rumanin’, a me piaceva chiamarlo Roman. Era la persona più genorosa e schiva che abbia mai visto. A tutti i pescatori e agli abitanti del borgo aveva riparato, saldato qualcosa, senza volere niente in cambio. In tutti i miei spettacoli di burattini c’è qualcosa che lui ha costruito. Tutte le teste di legno sono state forate dalla sua punta numero 22".

I.b