Addio acqua, una palestra. Fornace rialza la testa

Una comunità piegata dall’alluvione, ma che ha saputo reagire e riprendersi. Per Fornace Zarattini quella di ieri non è stata una giornata qualsiasi ma verrà ricordata, simbolicamente, come la ripresa dai giorni difficili del forte e distruttivo maltempo del 2023. È stata infatti inaugurata un’area fitness all’interno del giardino Augusto Rotondi, spazio in cui fino a poco tempo fa era presente un semplice parco giochi divenuto inagibile a causa dell’alluvione.

La palestra all’aperto è stata installata grazie ad una donazione di UniCredit e rientra nell’ambito del progetto ‘Ri-generare’, che prevede anche la riqualificazione del parco pubblico Claudio Cavina di Fornace Zarattini, i cui lavori sono in fase di avvio. La nuova area fitness è accessibile a tutti e comprende sette attrezzature sportive per allenare tutte le parti del corpo, dalle gambe alle braccia, come cyclette e panche per gli addominali. Per rendere l’area più inclusiva e praticabile da tutti, nelle attrezzature sono state applicate delle targhette che riportano le istruzioni per la corretta esecuzione degli esercizi; inoltre, sono presenti Qr code e app per impostare un piano di allenamento personalizzato e istruzioni per svolgere delle flessioni a terra.

La pavimentazione anti trauma è realizzata in gomma colata e certificata, per impedire infortuni e piccoli incidenti. "Ringraziamo UniCredit per questo straordinario atto di generosità nei confronti della comunità. La donazione consentirà di riqualificare un giardino che rinasce con funzioni nuove e sarà destinato a diventare anche un nuovo spazio di socialità e condivisione", commenta il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia. "È un grande piacere vedere realizzati i progetti che ci siamo impegnati a sostenere attraverso ‘Ri-generare’, un’iniziativa nata dall’ascolto attivo delle aree danneggiate dall’alluvione", spiega Livio Stellati, responsabile sviluppo territori Centro Nord UniCredit. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, anche gli assessori Federica Del Conte e Igor Gallonetto, il presidente del Consiglio territoriale dell’area 1 Valeriano Savoia e il vice presidente del Comitato cittadino di Fornace Zarattini Tizano Garelli.

Il taglio del nastro è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno sotto un sole battente, quasi a simboleggiare la rinascita di una comunità dopo i mesi bui e difficili dell’alluvione.

Jacopo Ceroni