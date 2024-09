Al via la mostra di Dobrodii

Appuntamento oggi alle ore 18 con l’inaugurazione al 44°12° by Casa Spadoni (via San Vitale 34, Ravenna) della mostra ’Fuoco tra le onde’, dell’artista Tatiana Dobrodii. Quest’ultima è un’artista italiana che vive a Marina di Ravenna.

Il suo percorso inizia al liceo artistico, nel 2016 si trasferisce a Ravenna, dove crea le sue prime opere a olio su tela e legno. Inizia a sperimentare tecniche miste con materiali diversi, come resina epossidica e altri materiali nell’arte fluida. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi eventi artistici e mostre: la Mostra-fiera d’arte di Elisabetta D’Este a Ferrara, ha tenuto una Mostra personale a Venezia, oltre a varie mostre collettive a Ravenna e provincia. Le sue opere sono presenti nei cataloghi internazionali-Art Now. Ha partecipato alla fiera d’arte in Francia-Arte in 3D.

La sua recente mostra a Faenza, dedicata alla montagna è stata oggetta di servizi televisivi ed è stata citata in molte pubblicazioni e articoli su varie riviste. L’esposizione di casa Spadoni sarà visitabile fino al 13 ottobre, negli orari di apertura, ossia tutti i giorni dalle 16.30 all’una. Per maggiori informazioni contattarte i seguenti recapiti: 0544.34455 - sanvitale@casaspadoni.it.