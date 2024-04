Antonella Brini in corsa a Massa

La lista civica Vivi Massa Lombarda si presenta alle amministrative puntando sulla candidatura di Antonella Brini. "Vivi Massa Lombarda è una lista che non è appoggiata da nessun partito ma semplicemente da persone con esperienze e capacità in diversi settori – ha spiegato Brini, alla sua terza candidatura –. Avendo ascoltato sul territorio quello che stavano proponendo le altre due liste che concorrono alla futura amministrazione di Massa Lombarda, queste persone non hanno condiviso il contenuto e il contenitore". Così, insieme, hanno deciso di rispolverare il simbolo già utilizzato in passato e di riproporlo durante la presentazione della lista avvenuta giovedì sera: otto mani colorate come simbolo degli otto comuni dell’Unione e al centro quello di Massa Lombarda. Capeggiata dal capolista Giacomo Sangiorgi, Vivi Massa Lombarda intende agire su vari temi tra cui legalità e sicurezza attraverso, come spiega Brini, "l’applicazione del decreto sicurezza con l’ampliamento delle telecamere nei luoghi sensibili, più polizia municipale dell’Unione e accesso al progetto nazionale del 2008 ’Strade sicure’ come deterrente per spaccio e risse e soprattutto per un controllo del territorio a livello sempre di Unione dei Comuni. Abbiamo 480 circa chilometri quadrati dove, soprattutto nelle campagne si sono verificati ultimamente dei furti di mezzi agricoli".

A questo si aggiungono i temi legati a promozione del territorio, potenziamento dell’ufficio di piano all’Unione Dei Comuni e ricerca di progetti che possano essere finanziati da Europa e Regione. "Abbiamo già perso parzialmente l’ex zuccherificio che per noi era un punto fondamentale – continua –. Già dal 2004 avevamo un’idea di collocare qui un’università, un deposito per la protezione civile, un’area polivalente, le sedi di sport minori e il circolo canottieri. Ora vedremo quello che si può recuperare dopo la svendita avvenuta il 23 novembre scorso alla società ’Zuccherificio 1901’ srl. Anche questo denota la mancanza di volontà politica di tutelare il territorio". La lista propone poi di recuperare alcune feste tradizionali e spazi come l’ex bocciofila e il parco millepiedi e di agire sulla sicurezza idraulica e sulla sanità con l’apertura di un pronto soccorso di prossimità. Sull’integrazione, la lista chiede "il rispetto delle leggi e della Costituzione".

I componenti della lista che sostiene Antonella Brini sono, oltre al capolista Giacomo Sangiorgi, Maria Elena Morra, Riccardo Ravaglia, Marika Emiliani, Devis Dovesi, Francesca Mondini, Massimo Palermino, Stefania Federici, Aurora Loprino, Ernesto Gatta, Carmelo Martorano, Carla Zagonara. Il programma elettorale sarà presentato il 2 maggio a Fruges e il 9 maggio a Massa nella sala ex Facchini.

Monia Savioli