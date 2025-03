Asta per l’affitto di un negozio del Pavaglione

Il Comune di Lugo ha pubblicato un’asta per l’affitto di un locale del Pavaglione. Si tratta del civico 55 di piazza Mazzini e ha una superficie di 12,48 mq al piano terra e una vetrina con ingresso. L’importo a base d’asta è di 4.117,23 euro all’anno e saranno accettate solo offerte economiche superiori all’importo. L’asta sarà dichiarata valida anche con una sola offerta regolare. Il termine per la presentazione delle offerte è lunedì 5 maggio 2025 alle 13. Gli interessati potranno visionare l’immobile su appuntamento da concordare contattando il Servizio Patrimonio del Comune di Lugo allo 0545.299367. Per informazioni di carattere amministrativo contattare il Servizio Appalti e acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna allo 0545.299597, o 299533, mail appalti@unione.labassaromagna.it. L’apertura delle offerte si terrà martedì 6 maggio alle 8.30 nella sala appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in piazza Martiri 1 a Lugo. Informazioni e documenti per presentare l’offerta sono al link www.labassaromagna.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Bando-per-locazione-di-un-locale-sito-nel-Pavaglione.