Baiona, fine lavori nel 2024 E addio file dei camion

Le file di camion sulla via Baiona in attesa di entrare allo stabilimento Marcegaglia hanno i mesi contati. Come anticipa il direttore, Aldo Fiorini, i lavori in corso all’altezza della rotonda degli Ormeggiatori termineranno a febbraio del prossimo anno e daranno un nuovo volto a quella parte di zona industriale.

I mezzi provenienti da via Canale Magni, giunti alla rotonda svolteranno a destra verso lo stabilimento Polynt e, quindi, a sinistra in via Gente di Mare. Da qui, si inseriranno in doppia fila all’interno dello stabilimento Marcegaglia in una strada a due corsie parallela alla via Baiona che è in corso di realizzazione. "Confidiamo che questo sia sufficiente a risolvere il problema – aggiunge Fiorini -. Non solo, ci consentirà di realizzare anche altri 70 posti auto per i dipendenti".

L’investimento è di un milione e 500mila euro. Quello di Ravenna è lo stabilimento più grande dei 37 siti produttivi facenti parte del Gruppo di Gazoldo degli Ippoliti in provincia di Mantova, con i suoi 895 dipendenti e un valore della produzione di oltre 3 miliardi sui 9 di tutto il Gruppo compreso l’estero. Movimenta 250300 camion al giorno. Negli ultimi dieci anni ha potenziato notevolmente il trasporto via treno, togliendo dalle strade ogni giorno 175 camion, che aumenteranno quando saranno realizzati gli scali merci in destra e sinistra Candiano.

Un contributo notevole all’abbattimento della CO2, tema a cui l’azienda è sensibile, tanto che partecipa "con convinzione – sottolinea Fiorini – all’importante progetto italiano di cattura e stoccaggio della CO2 insieme a Cabot Italiana, HERAmbiente, Polynt, Versalis e Yara Italia".