Barriera in circonvallazione, verifiche sui ponti

Palazzo Manfredi ha avviato gli approfondimenti tecnici necessari per l’installazione di una barriera spartitraffico lungo la circonvallazione della città. Lo si apprende da una nota che comunica alcune modifiche alla viabilità previste nelle prossime settimane su viale Elio Assirelli, come oggi è chiamata la circonvallazione a monte di Faenza. L’idea di realizzare una barriera per aumentare la sicurezza degli automobilisti, dividendo le quattro corsie della strada, è stata discussa e immaginata per anni. Gli oltre sei chilometri di viale Assirelli sono stati spesso teatro di incidenti, talvolta frontali, alcuni dei quali purtroppo con esiti fatali, spesso causati da manovre imprudenti durante i sorpassi. Già una decina di anni fa, durante l’amministrazione Malpezzi, si era avviato uno studio per valutare la possibilità di realizzare un guard rail divisorio. Nel frattempo, per cercare di far rispettare il limite di velocità di 70 km/h, si decise inizialmente di installare box per ospitare strumenti di misurazione della velocità e successivamente, un paio di anni fa, dopo il via libera della Prefettura, furono installati due autovelox fissi su entrambi i lati della strada. Una misura, quest’ultima, che, pur pensata per la sicurezza, suscitò non pochi malumori.

La soluzione ideale – questa la conclusione a cui si è giunti – rimane la divisione fisica della carreggiata ma l’intervento è stato spesso rinviato a causa delle caratteristiche tecniche richieste per il manufatto e della limitata larghezza della strada, che non consente ampliamenti. Oggi, tuttavia, sembra essere stata individuata una soluzione con la posa di new jersey in calcestruzzo. Per procedere all’installazione, però, sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici, soprattutto in corrispondenza di alcuni ponti lungo il tracciato della circonvallazione: il ponte su via Renaccio, quello su via Graziola, il ponte su via Cimatti e sul fiume Lamone, e infine quelli sulla linea ferroviaria e sulla ciclabile di via Palazzo Vecchio. I tecnici dei Lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina, già impegnati in verifiche su tutti i ponti del territorio, stanno ora valutando quanto il peso aggiuntivo dei new jersey possa incidere sulla struttura dei ponti stessi.

A tal proposito il Comune ha inviato la notizia delle modifiche alla viabilità proprio per effettuare gli studi e le prove di carico che verranno svolte a partire da lunedì prossimo indicativamente per due settimane.

Nello specifico, si partirà alle 9.30 di lunedì 13 con un restringimento di carreggiata fino alle 17.30 di giovedì 16 gennaio, con interdizione di una corsia di marcia di viale Elio Assirelli in direzione Bologna in prossimità del ponte sul fiume Lamone (altezza via Cimatti). Dalle 22 di giovedì 16 all’1 di venerdì 17 gennaio, viale Elio Assirelli sarà chiuso al traffico tra lo svincolo di via Renaccio e la rotatoria di via Forlivese. Il percorso alternativo per i mezzi pesanti provenienti da Imola e diretti verso Forlì sarà il seguente: dalla rotatoria Strada dei vini e dei sapori dovranno percorrere via Emilia Ponente, via Oberdan, corso Mazzini, via Tolosano, viale IV Novembre, viale delle Ceramiche, rotonda 25 Aprile, via Fratelli Rosselli e poi via Forlivese per poi immettersi in via Emilia Levante. Il percorso alternativo per i mezzi pesanti che viaggiano nel senso opposto, provenienti da Forlì e diretti verso Imola sarà il seguente: dalla rotatoria di via Forlivese dovranno percorrere via Fratelli Rosselli, la rotonda 25 Aprile, viale delle Ceramiche, viale IV Novembre, via Tolosano, corso Mazzini, via Oberdan e poi immettersi in via Emilia Ponente. Per i veicoli provenienti da Via Modigliana dopo il ponte rosso non sarà consentita la svolta a sinistra in via Renaccio per l’immissione nella circonvallazione. Venerdì 17 gennaio, dalle 9.30 alle 17.30, nel tratto di circonvallazione all’altezza di via Cimatti, il cantiere occuperà la corsia di marcia proprio di via Cimatti, già regolata da impianto semaforico con percorrenza a senso unico alternato. Lunedì 20 gennaio dalle 9.30 alle 17.30 il cantiere si sposterà sotto il ponte di viale Assirelli, sovrastante via Renaccio e verrà occuperà la corsia lato Forlì; la viabilità sarà regolata da impianto semaforico con senso unico alternato. Martedì 21 gennaio dalle 9.30 alle 17.30 il cantiere si sposterà sotto il ponte di viale Assirelli, in corrispondenza di via sovrastante via Graziola. Il cantiere occuperà la corsia lato Forlì e la viabilità sarà regolata da impianto semaforico con senso unico alternato.