"Bene i Cau in Bassa Romagna". In primavera l’apertura della struttura di Conselice

Mentre in Regione i Cau vengono messi in discussione c’è chi, come i sindaci della Bassa Romagna, chiede di non fermarli. Facendo appello proprio al presidente dell’Emilia-Romagna, peraltro ex sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale. Il Cau di Lugo "riscontra un grande apprezzamento" e l’avvio di quello di Conselice "è atteso per questa primavera", dicono la sindaca di Lugo Elena Zannoni e il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, chiedendo "che sia confermato l’attuale assetto dei presidi sanitari sul territorio della Bassa Romagna, in particolare per la gestione delle urgenze sanitarie a bassa intensità clinico-assistenziale".

In pochi mesi, precisa infatti Zannoni, che è anche presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Cau dell’ospedale Umberto I a Lugo "si è rivelato un servizio utilissimo e molto frequentato. La sindaca ha anche risposto, ieri, a un’interpellanza sul tema nella seduta del Consiglio comunale di Lugo. "La media degli accessi al Cau di Lugo è di 50 al giorno, nelle 12 ore di apertura, e dall’avvio del servizio, nel giugno scorso, ci sono stati 10.800 accessi. Il tempo medio di attesa per le visite nei Cau dell’Emilia Romagna non supera i 40 minuti, è un dato molto positivo", sono i numeri resi noti. Il tema della sanità, fa presente, "è sempre molto sentito dai cittadini e va sottolineato che da quando il Cau è entrato in servizio abbiamo registrato una netta diminuzione delle segnalazioni di problemi sui servizi sanitari".

I sindaci spiegano poi di aver espresso le loro "preoccupazioni" al presidente della Regione, “confermando che, "il Cau ha alleggerito gli accessi al Pronto soccorso". Quanto al Cau che sta per partire a Conselice, negli spazi della Casa della Comunità, il sindaco Sangiorgi conferma che "la partenza del servizio è prevista in primavera" e che è "una risposta fondamentale alle esigenze sanitarie del nostro territorio e dell’area più settentrionale dell’Unione".