Carcassa di lupo nei campi: ipotesi avvelenamento

Ravenna, 4 aprile 2024 – La carcassa di un giovane lupo è stata recuperata martedì sera nelle campagne di Sant’Antonio dai carabinieri forestali. Sul posto sono intervenuti anche i volontari dell’associazione ’Amici degli Animali’. Per capire le ragioni del decesso dell’animale, occorrerà attendere il responso dell’istituto zooprofilattico al quale sono stati consegnati i resti per l’esame necroscopico. Fino al quel momento, sarà possibile solo formulare mere ipotesi sulla base degli elementi macroscopici sin qui a disposizione, a partire dal luogo del rinvenimento: ovvero una carraia erbosa - cioè poco battuta - tra i campi. Fermo restando che l’ipotesi che il lupo possa essere stato falciato da un mezzo agricolo è davvero al lumicino visto la rumorosità e la lentezza di quest’ultimo, la zona porta a escludere che il decesso sia avvenuto a causa di investimenti accidentali di auto o di altri mezzi stradali.

A prima vista inoltre il corpo si presentava sano e ben formato: sono cioè tendenzialmente da escludere malformazioni congenite (non cardiache) o malattie progressivamente debilitanti che come tali abbiano ad esempio impedito al lupo di cibarsi. Inoltre l’assenza di lesioni evidenti come fori di pallini, morsi di cani di grossa taglia, lame o ancora segni inferti da corpi contundenti come bastoni o attrezzi agricoli, fa pensare che il lupo non sia stato attaccato da uomo o animale né sia finito dentro a trappole per poi riuscire a liberarsi e vagare fino alla morte. Per esclusione, resta lo scenario di un avvelenamento, volontario o accidentale che sia: in questo caso, saranno gli esami tossicologici a delinearlo o depennarlo definitivamente.

Qualche settimana fa un’altra carcassa di lupo era stata recuperata a Lido Adriano, sempre con intervento delle forze dell’ordine e dell’associazione ’Amici degli Animali’.