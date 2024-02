‘Ciao amore ciao’. Omaggio a Luigi Tenco

La rassegna ’Sipario 13’ al teatro Binario di Cotignola prosegue alle 21 di stasera con lo spettacolo ‘Ciao amore ciao’ della Compagnia Asini Bardasci, un appassionato omaggio, tra parole e musica, al cantautore Luigi Tenco. ’Ciao amore ciao’, celebre canzone del celebre cantante, si muove tra musica, parole e ricerca storica attorno alla figura di Luigi Tenco – spiega l’autore e interprete Filippo Paolasini –. Il racconto della vita di un cantautore romantico e dannato, il suo sguardo glaciale, così vero da renderlo diverso dai colleghi finti e patinati dello starsystem della musica italiana del tempo. Il suo è stato un suicidio o un omicidio? Rimane certo che la sua esistenza in vita abbia donato a tutta la musica italiana un’immensa eredità artistica".

’Ciao amore ciao’ è portato in scena da Filippo Paolasini, che in un gioco di metamorfosi entra ed esce dalle vesti del cantante per raccontare una storia difficile e travagliata, e da Lucia Bianchi che impersona tutte le donne della vita di Tenco, dalla madre a Dalida, passando per la giovane intervistatrice alla misteriosa Valeria. In scena anche la band composta da tre musicisti (Alessandro Centolanza alla chitarra e al contrabbasso, Martino Pellegrini al sx e Gianluca Padalino al pianoforte).

Questi gli ingredienti di uno spettacolo fra musica e teatro per rivivere le atmosfere del boom degli anni ’60, per riportare alla luce, dopo più di cinquant’anni dalla sua scomparsa, il mito di Luigi Tenco.

Biglietti: intero 16 euro, ridotto (fino ai 26 anni e over 65) 14 euro. Per informazioni e prenotazioni: 373 5324106, info@cambiobinario.it. La rassegna è organizzata dall’associazione ’Cambio Binario’ con la direzione artistica di Nicoletta Ancherani e ha il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cotignola.