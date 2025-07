Ciclat, 2024 ok. Lucilla Fabrizzi neo presidente

Una donna al comando e ricavi in crescita per Ciclat Trasporti Ambiente, cooperativa con sede a Ravenna che realizza servizi igiene urbana e di trasporto su tutto il territorio nazionale con 195 imprese associate al lavoro in 10 regioni italiane e in 313 comuni. La coop ha approvato il bilancio d’esercizio 2024 nel corso dell’assemblea dei soci, che si è svolta sabato scorso a Ravenna, e durante la quale è stato anche rinnovato il consiglio di amministrazione della cooperativa. Lucilla Fabrizzi è stata eletta nuova presidente - ed è la prima donna alla guida della cooperativa - mentre Domenico Greco è stato confermato alla vicepresidenza. Per quanto riguarda i numeri, il valore della produzione ha raggiunto i 217,5 milioni di euro, registrando un incremento del 4,5% rispetto al 2023. Questi risultati hanno sostenuto le marginalità, con un primo margine di 7,8 milioni di euro e un utile approvato dall’assemblea di 716.000 euro.

A livello finanziario, i positivi risultati del 2024 hanno permesso di effettuare accantonamenti prudenziali e di consolidare ulteriormente il patrimonio netto, che oggi supera i 18,2 milioni di euro (era 17 milioni nel 2023). "Il nostro obiettivo – spiega Cesare Bagnari, amministratore delegato di Ciclat - è quello di migliorare le condizioni economiche dei soci incrementando la reddittività delle commesse. Questo vale sia nel settore dei trasporti, che sta vivendo da tempo una fase di stagnazione ed erosione delle marginalità, che per il settore ambientale dove normative e sistemi di affidamento non omogenei rendono il mercato incerto e competitivo".

