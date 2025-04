Cocaina, hashish e marijuana in casa. La guardia di Finanza arresta 45enne

Un 45enne di Pisignano difeso dall’avvocato Sabrina Del Fio, è stato arrestato venerdì pomeriggio dalla guardia di Finanza dopo avere ceduto una dose di cocaina. I militari gli hanno trovato addosso altre quattro dosi di cocaina per sei grammi, una dose di hashish da tre grammi e uno spinello intriso di cocaina. Inoltre in auto aveva altri 10 grammi di cocaina e 20 di hashish oltre a 22 pasticche di arnica usate probabilmente come sostanza da taglio. Quindi a casa sua c’erano altri tre grammi di hashish. Infine in un suo domicilio a Lido di Dante, sono state sequestrate 80 dosi di cocaina per 45 grammi; marijuana per 10 grammi e hashish per quattro grammi. Dopo la misura precautelare dei domiciliari disposta dal pm Raffaele Belvederi, ieri mattina davanti al giudice Cristiano Coiro e al vpo Simona Bandini, è arrivata la convalida dell’arresto con obbligo di presentazione tre volte la settimana in attesa del processo.