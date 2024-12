Concerto 'Aspettando il Natale' del Chorus Fantasy alla Chiesa di San Paolo Apostolo

Stasera alle 21 il coro ravennate Chorus Fantasy si esibirà alla Chiesa di San Paolo Apostolo (via Sighinolfi 20) con il concerto 'Aspettando il Natale'. Il coro, accompagnato dai solisti diretti da Annalisa Gardella, coinvolgerà il pubblico con le tradizionali canzoni di Natale.

Il repertorio del Chorus Fantasy spazia infatti dal musical al rock, passando per il pop. Saranno proposti i grandi classici del teatro musicale come 'Hair', 'Chicago' o 'Rent', ma ci sarà spazio anche per i brani di artisti internazionali come i Queen, Sting, gli Abba o Elton John fino ai titoli della produzione italiana come 'Aggiungi un posto a tavola', 'Rugantino' o il più recente 'Notre Dame de Paris'.

Il concerto è a ingresso libero.