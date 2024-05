Continua il maltempo, pioggia e grandine a Ravenna e provincia

Ravenna, 24 maggio 2024. Circa a metà pomeriggio una cella temporalesca generatasi nei pressi di Bologna, oltre a scrosci di pioggia, ha purtroppo fatto registrare la caduta di grandine.

Fenomeno, quest’ultimo, che ha riguardato in particolare Spazzate Sassatelli, piccola località situata nel territorio comunale di Imola, praticamente al confine con le province di Ravenna (nei pressi di Conselice) e di Ferrara (nei pressi di Campotto).

Come osserva Pierluigi Randi, presidente di Ampro (Associazione Meteo Professionisti), “oltre alla grandinata nella zona di Spazzate Sassatelli, si segnala qualche chicco anche tra Fusignano, Masiera e Villanova di Bagnacavallo. In provincia di Ravenna la località in cui, in poco meno di mezz'ora, è piovuto di più è Belricetto di Lugo con 12.8 millimetri, seguita da Conselice con 9.4 mm e Fusignano con 5.6 mm. Accumuli inferiori a Voltana e Villa Prati di Bagnacavallo con 4.4 mm, Villanova di Bagnacavallo con 3.2 mm, Mezzano e Bagnacavallo nord con 2.8 mm e Alfonsine con 2.6 mm”.

Le previsioni del weekend

Infine le previsioni per il weekend: “Domani (sabato) l'instabilità tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con fenomeni sparsi e non isolati come oggi; ciò a causa del passaggio di un nuovo nucleo di aria fredda in quota proveniente dalla Francia. I temporali tenderanno a formarsi sulla catena appenninica per poi estendersi sulle zone di pianura. Localmente i fenomeni potranno essere intensi con qualche possibile grandinata di piccole o medie dimensioni e brevi colpi di vento. Domenica è atteso un miglioramento con ampie schiarite, qualche annuvolamento solo sui rilievi e temperature in aumento. Tuttavia, tra lunedì e mercoledì si profila una nuova fase instabile. Non arriveranno perturbazioni organizzate, ma si rinnoverà l’apporto di aria fredda in quota".