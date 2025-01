Controlli e sequestri. Le attività del 2024

Ravenna: contrasto alla pesca illegale 2024 e Operazione ’E-fishing’. La Guardia Costiera dell’Emilia Romagna è stata impegnata nel 2024 nella tutela della filiera ittica e delle risorse marine, con un’intensificazione delle attività di controllo e prevenzione volte a garantire trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera ittica.

L’operazione ’E-fishing’ in Emilia Romagna, coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) della Guardia Costiera, ha prodotto risultati significativi. Sono state effettuate 136 ispezioni e 257 controlli, di cui 4 da remoto, rilevando 21 violazioni amministrative per un totale di quasi 30.000 euro di sanzioni. Sono stati inoltre sequestrati circa 600 kg di prodotti ittici non conformi e un attrezzo non consentito, oltre a una sanzione penale per gravi violazioni normative.

La Guardia Costiera dell’Emilia Romagna, nel 2024 complessivamente ha condotto 982 ispezioni e 3769 controlli, rilevando 442 violazioni amministrative per un totale di oltre 688.000 euro di sanzioni e 5 violazioni penali. I sequestri hanno riguardato oltre 42 tonnellate di prodotti non conformi e 51 attrezzi irregolari.