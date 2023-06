Controlli e trattamenti periodici Intensificati gli interventi in fossi e canali

Durante l’emergenza alluvione, nei territori della Bassa Romagna sono proseguiti, con modalità specifiche a seconda delle condizioni diversificate di acqua e fango, i controlli e i trattamenti periodici di prevenzione per evitare il proliferare delle zanzare in tombini e caditoie in aree pubbliche. Sono state invece intensificate le verifiche nei fossi, nei canali e nelle aree allagate, in particolare dove le acque ristagnano e non defluiscono in modo regolare. Sono stati eseguiti trattamenti adulticidi nel territorio di Conselice dove era stato riscontrato un alto numero di zanzare adulte a seguito di disposizione dell’Ausl.