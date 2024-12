Corso Ausl per utilizzare il Fascicolo sanitario

Corso pratico a Faenza e Lugo per imparare l’uso del Fascicolo sanitario elettronico organizzato da Ausl Romagna. Il corso si svolgerà domani, giovedì 5 dicembre nella la sala Avis (presidio ospedaliero di Faenza). Lo stesso evento verrà poi svolto a Lugo l’11 dicembre presso sala C ex bar - Padiglione C. L’evento consiste nel mostrare al cittadino come accedere ed utilizzare il Fascicolo Sanitario

Elettronico e seguirlo passo passo. Il corso è a numero chiuso. Per partecipare chiamare lo 0544 286661 dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30.