Crolla l’asfalto in via del Confine Aperta una voragine

Frane, smottamenti e cedimento dell’asfalto restano tra le criticità conseguenti all’enorme passaggio di acqua che stanno caratterizzando l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Una rottura importante c’è stata anche a Cervia, in via del Confine in angolo con via Veneziana, nel forese, dove già durante il primo giorno di alluvione l’asfalto è crollato. La zona è stata messa in sicurezza e interdetta al traffico. L’evento non ha causato danni a persone e, non appena le condizioni lo permetteranno, si interverrà per la ricostruzione. La causa è probabilmente dipesa dal passaggio, proprio sotto la strada, di un canale di scolo che ha fatto cedere l’asfalto.