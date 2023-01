Dito tranciato in discoteca, chiesti 5 mesi

Nuovo processo – rifatto per un errore procedurale – e richiesta di pena al rialzo per il caso della giovane forlivese che la notte del 15 aprile 2017, al Pineta di Milano Marittima, si tranciò il mignolo della mano destra, rimasto ghigliottinato in una grata, mentre scendeva da un tavolino utilizzato per ballare. In precedenza, il procuratore onorario aveva chiesto come condanna una multa a 600 euro per l’allora amministratore delegato della discoteca: inizialmente accusato di lesioni, il reato rivisto in lesioni da incidente sul lavoro richiedeva la presenza di un pubblico ministero togato. Risultato, tutto da rifare. E ieri il Pm, Marilù Gattelli, ha rivisto la richiesta di condanna, modificandola in 5 mesi di reclusione, l’equivalente di una pena pecuniaria non inferiore a 11mila euro. La giovane all’epoca dei fatti aveva 22 anni. Quella notte, come in una scena da film dell’orrore, il dito fu recuperato dalla grata, messo in un cestello del ghiaccio e le fu riattaccato a seguito di un delicato intervento al Policlinico di Modena. Parte civile con l’avvocato Stefania Martelli, la giovane ha rinnovato la richiesta di 60mila euro di danni. Il giudice onorario Tommaso Paone leggerà la sentenza a fine febbraio, a fronte di...