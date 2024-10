È già tempo di luminarie. Al via l’installazione . Ma saranno accese soltanto in novembre

Con grande anticipo rispetto al 2023, da ieri per le vie del centro si sta lavorando per l’allestimento delle luminarie natalizie. Sono a cura del comitato Spasso in Ravenna in collaborazione con il Comune e a montarle sarà per la seconda volta una ditta di Salerno, la Luminarie De Filippo. "È stata la ditta a proporci di montarle con così tanto anticipo – spiega Gianna Ghirardini, presidente del comitato – e noi abbiamo accettato volentieri perché questo ci consentirà di vedere in anticipo il risultato, di verificare se ci saranno aggiustamenti da fare, se sarà necessario togliere o aggiungere. Insomma avremo la possibilità di effettuare ulteriori miglioramenti".

E magari, vedere le luminarie già montare potrebbe far cambiare idea a chi, e sono sempre più o meno i soliti, ha deciso di non aderire, perché quello della partecipazione e, quindi, del contributo economico, ogni anno è un problema. In soldoni, se si dovessero illuminare le strade solo ed esclusivamente in base a chi ha deciso di aderire, alcune delle zone più centrali, vedi via Cavour, rimarrebbero al buio. Ovviamente non accade perché il comitato, anche attraverso il sostegno pubblico, cerca di assicurare un allestimento armonico in tutte le vie, sobbarcandosi l’onere di rendere bello tutto il centro storico. Il problema si pone soprattutto nelle strade con un maggior numero di ‘catene’, anche se con gli anni in diverse hanno optato per un maggior radicamento sul territorio, che passa anche attraverso le luminarie, come ad esempio Fielmann. Ma ci sono tra gli assenti negozi storici e locali.

Questo non ha impedito tuttavia che anche quest’anno le luci di Natale approdassero per la prima volta in zone del centro che in passato rimanevano ‘al buio’. "In via Girolamo Rossi – prosegue Gianna Ghirardini – l’apertura di nuovi negozi affiancata alla presenza di quelli storici ha consentito un bellissimo allestimento su quasi tutta la strada, anche piazza Baracca sarà illuminata attraverso i suoi alberi. E poi ci sarà Borgo San Rocco. In via Diaz, vista la presenza dei cantieri e dei ponteggi che rende complesso l’allestimento delle luci tradizionali, abbiamo optato per un tipo di illuminazione diversa sulle colonne".

Le luminarie per il momento verranno solo montate, a novembre si procederà con tutti gli attacchi per procedere poi con l’accensione. Natale sembra lontano, ma in realtà è dall’inizio dell’anno che è partita la campagna per le adesioni. Il costo per ogni commerciante è di 180 euro e la quota comprende, oltre alle luci, tutte le altre iniziative e le promozioni del comitato Spasso in Ravenna.

a.cor.