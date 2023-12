E’ ripartito il servizio ferroviario tra Marradi e Faenza: gli amministratori sul treno

Faenza (Ravenna), 27 dicembre 2023 - In occasione della riapertura, avvenuta questa mattina (mercoledì 27), della circolazione ferroviaria lungo la tratta Marradi–Faenza (sospesa dallo scorso maggio a causa dei gravissimi danni provocati dal maltempo) gli amministratori del territorio hanno voluto essere presenti per dare un segnale di vicinanza da parte delle istituzioni alla ripresa del servizio.

Oggi è ripartito il servizio ferroviario lungo la tratta Faenza-Marradi

Saliti a Marradi, i rappresentanti delle municipalità e della Regione Emilia-Romagna hanno viaggiato sul treno che li ha condotti fino a Faenza. Unanimemente è stata espressa la volontà di presidiare l’esistenza della linea ferroviaria, di avere tempi certi per la sistemazione definitiva dell'infrastruttura e di proseguire sulla strada di uno sviluppo del servizio ferroviario della Faentina, fondamentale nel potenziamento delle politiche di mobilità sostenibile e per renderlo sempre più confacente alle esigenze dei viaggiatori.,

La mattinata ha visto la presenza, per la Regione Emilia Romagna della consigliera Manuela Rontini e per Borgo San Lorenzo di Giorgia Baluganti. Oltre al sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, erano presenti, per l'amministrazione di Brisighella i consiglieri Pietro Savorani e Angela Esposito e per Faenza l’assessore Massimo Bosi e il presidente del Consiglio comunale Niccolò Bosi. Presenti inoltre alcuni membri delle associazioni giovanili della vallata.