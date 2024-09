Fd’I: "Rifiuti in strada, intanto la Tari aumenta"

"Abbiamo già segnalato la presenza di cassonetti sommersi da immondizia, a dimostrazione che i passaggi dell’azienda di raccolta sono pochi. Spesso dai cassonetti fuoriescono dei rifiuti che rimangono per più giorni senza essere raccolti". Lo denuncia Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "A Lido Adriano il problema dei rifiuti (foto) non raccolti è maggiore che in altre zone e i problemi relativi alla raccolta permangono e tali situazioni di degrado non sono un bel biglietto da visita. Quest’anno la Tari è aumentata dell’8%, ma a questo aumento non è corrisposto un miglioramento del servizio, anzi, a seguito dell’introduzione della raccolta porta a porta i disservizi sono aumentati".