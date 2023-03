Fiamme in una casa a Lugo Vigili del fuoco in via Foro Boario

Paura nel primo pomeriggio di ieri a Lugo in seguito ad un incendio, le cui esatte cause sono in corso di accertamento, divampato nel terrazzo interno di un’abitazione situata in via Foro Boario. La donna che vi risiede non ha per fortuna riportato conseguenze, anche se lo spavento è stato tanto.

A richiedere l’intervento dei vigili del fuoco è stata, poco prima delle 13.30, una vicina di casa della signora. Sul posto è intervenuta a sirene spiegate una squadra proveniente dal locale Distaccamento unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Lugo nonché, a scopo precauzionale nell’eventualità ci fossero degli intossicati a causa del fumo, un’ambulanza.

Fortunatamente, nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche, anche se, come è facile immaginare, non sono mancati momenti di grande paura. Il pur tempestivo intervento dei pompieri, giunti sul posto in una manciata di minuti, non ha tuttavia impedito alle fiamme di aggredire un porta in legno dalla quale si accede al salotto, un gazebo e diversi altri oggetti, mentre l’intensissimo calore ha provocato l ‘esplosione’ della vetrata di una porta finestra.

Per poter operare ed estinguere le fiamme ‘sparando’ alcune centinaia di litri d’acqua, i vigili dei fuoco sono stati costretti a entrare dal terrazzo, che comunica con quello da cui l’incendio è ‘partito’, di un’abitazione situata in via Mariotti,, strada parallela a via Foro Boario. Poco dopo le 16, e quindi dopo circa tre ore, i vigili del fuoco hanno fatto rientro.

lu. sca.