Finalmente l’ex Conad: la radio festeggia

Non è ancora il momento dell’apertura definitiva, prevista nei primi mesi del 2025, ma l’ex Conad di Pinarella (situato in via Platone 5) apre le porte per la prima volta. Secondo le previsioni iniziali, ad oggi sarebbe dovuto essere in piena funzione, ma problemi tecnici e burocratici hanno fatto slittare l’apertura sempre più avanti. Oggi, però, si avrà un assaggio di quello che sarà il nuovo spazio. Si tratta di un centro pensato per ragazzi di tutte le età, che potranno utilizzare la struttura per diversi scopi.

Lo spazio non è completamente ristrutturato, ma il piano terra è pronto e sarà il teatro della festa che andrà in scena dalle 18. All’evento, organizzato dal Comune di Cervia, sarà presente anche il Sindaco Mattia Missiroli, che consegnerà la Costituzione italiana ai neodiciottenni, per prepararli alla vita e partecipazione sociale e politica. Ma la serata sarà anche un modo per festeggiare i tre anni di attività di Radio Social Coast, la radio web del Comune di Cervia, in cui collaborano ragazzi e ragazze sotto i trent’anni (l’ex Conad sarà inoltre la nuova sede della radio, attualmente situata in corso Mazzini).

"Sarà una preview delle attività che si svolgeranno nella struttura – commenta Bianca Maria Manzi, capo di gabinetto del Comune di Cervia –. Purtroppo i lavori hanno subito dei rallentamenti, ma oggi si potrà vedere e vivere il piano terra, fondamentale per le attività principali della struttura. Oltre ad un’area bar, ci sarà un’area relax e coworking".

Lo spazio di via Platone si aggiungerà ad altre strutture sociali già attive nel territorio cervese, come la sala Malva Nord (in via dei Papaveri 43) dedicata a famiglie e bambini, e il centro sociale di Pisignano (in via Zavattina 6/D), dove si svolgono attività per gli anziani. Da anni il Comune di Cervia lavora per consegnare anche ai ragazzi uno spazio dedicato a loro, in cui potranno ritrovarsi per studiare, stare in compagnia e organizzare vari eventi. Per vedere la struttura a pieno regime servirà aspettare ancora qualche mese, forse gli ultimi di attesa, ma la festa di oggi è un segnale che, nonostante tutto, i lavori sono finalmente ad un buon punto. La festa è aperta a tutti ed è ad ingresso gratuito, con buffet e musica del ’Rc trio’.

Jacopo Ceroni