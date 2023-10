Martedì alle 15.30, nella sala giardino di palazzo Rasponi (ingresso da via Longhi 9), si terrà l’incontro organizzato dal Centro per l’impiego e dall’Informagiovani di Ravenna per presentare i tre corsi biennali ITS (Istituiti tecnici superiori) e i sei corsi annuali IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore), finanziati dalla Rete Politecnica, l’offerta formativa programmata dalla Regione per fornire a giovani e adulti le competenze tecniche e scientifiche richieste dalle imprese della regione.

I corsi sono rivolti a chi è interessato alle nuove tecnologie e ha un diploma superiore, ma non è sicuro di volersi impegnare in lunghi percorsi universitari, Info.: 0544 457611 o 0544 482456 - 36494.