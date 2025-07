Fusione tra Bunge e Viterra. Nasce un colosso globale per eccellere nell’agribusiness

Bunge, il gruppo multinazionale presente in Italia con lo stabilimento in via Baiona a Porto Corsini, ha annunciato ieri il completamento della fusione con Viterra Limited, creando così un nuovo leader mondiale nel settore dell’agribusiness per alimenti, mangimi e carburanti. Grazie a una rete di agricoltori diversificata che copre le maggiori colture, Bunge è in grado di gestire i cicli stagionali, le condizioni atmosferiche e altri rischi, mettendo in contatto agricoltori e consumatori. Viterra svolge un’attività di logistica, importa e commercializza prodotti cerealicoli provenienti dal mondo. Greg Heckman, amministratore delegato di Bunge, ha dichiarato: "È un momento cruciale per la nostra azienda. Abbiamo formato un’organizzazione più forte con capacità e competenze migliorate per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e realizzare il nostro scopo condiviso: collegare gli agricoltori ai consumatori".

Ora inizia il lavoro di integrazione dei team e delle operazioni, per sfruttare in pieno il potenziale della nuova realtà. Grazie a infrastrutture complementari, le grandi regioni di produzione agricola saranno collegate alle aree di consumo in più rapida crescita. La leadership della nuova realtà è affidata a Greg Heckman, amministratore delegato di Bunge, e John Neppl, direttore finanziario. David Mattiske (già Ad di Viterra) assume il ruolo di co-direttore operativo insieme a Julio Garros, ex co-presidente Agribusiness di Bunge. Mattiske e Garros supervisioneranno le attività commerciali, i team, le iniziative sui carburanti rinnovabili, le soluzioni per l’agricoltura rigenerativa e le operazioni industriali e la sicurezza. Nell’operazione, Bank of America Securities ha svolto il ruolo di consulente finanziario, mentre Latham & Watkins LLP ha agito come consulente legale di Bunge durante l’intero processo. Bunge, fondata oltre 200 anni fa, conta circa 37mila dipendenti e opera in 50 Paesi. È leader mondiale nell’origine, stoccaggio e distribuzione dei cereali, e nella lavorazione e raffinazione di semi oleosi, offrendo oli, grassi e proteine di origine vegetale. Ha sede legale a Ginevra e sede aziendale a St. Louis, Missouri.

Maria Vittoria Venturelli