Gadget a tema motori ai bimbi alluvionati

Il cuore della solidarietà batte forte in Emilia Romagna. Sabato mattina, dalle 11, Villa Matilde di Fornace Zarattini (via dei Granatieri) ospiterà un brunch speciale dal titolo ’Un sorriso per i bambini alluvionati’, pensato per portare un po’ di gioia ai più piccoli delle zone colpite dalle devastanti alluvioni di questi ultimi mesi. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione del mondo dei motori, sarà una giornata all’insegna della solidarietà, del divertimento e della speranza.

Il fulcro della giornata sarà la distribuzione di gadget e giochi per tutti i bambini delle famiglie colpite dalla tragedia. I regali sono stati donati da piloti, team di racing e aziende del settore automobilistico, che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata di solidarietà. Tra i donatori figurano nomi importanti come VR46, la Fondazione Simoncelli, il Pecco Fan Club, Gresini Racing, Pagani Automobili e molti altri. Ogni regalo sarà un simbolo di speranza e di affetto per i più giovani, che, dopo aver vissuto momenti di grande difficoltà, avranno la possibilità di sorridere e vivere una giornata di serenità. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Villa Matilde 320-6926730.