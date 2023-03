Gelato realizzato senza zucchero, l’idea di un faentino va forte in Asia

Un gelato senza zucchero può esistere? A quanto pare sì, e non si tratta di una strategia pubblicitaria per vendere un gelato con zuccheri surrogati, chimici o naturali. L’idea è venuta ad un faentino, Giancarlo Bucci, che durante il periodo covid si è dedicato alla realizzazione del vero gelato senza alcun tipo di zucchero ideale per la dieta chetogenica: il ‘Ke gelaTO’ il gelato chetogenico. Un prodotto che nel giro di poco tempo ha conquistato i gusti del pubblico asiatico, vincendo anche alcuni premi. "Ero un pilota di aerei, e durante il periodo covid facevo la dieta chetogenica – spiega Bucci –, ma mi mancava qualcosa di dolce. Quel tipo di dieta infatti permette di mangiare carne anche grassa, ma non prevede la possibilità di mangiare zuccheri o carboidrati". Così nei mesi della pandemia Bucci, incuriosito dalla mancanza sul mercato di quel tipo di prodotto ha contattato esperti da tutto il mondo chiedendo loro di collaborare a un progetto per sviluppare una lista di ingredienti che uniti insieme potessero comporre un gelato a basso contenuto di carboidrati e senza zuccheri. "Il problema successivo è stato individuare un produttore che mettesse insieme gli elementi realizzando questo gelato – racconta il faentino –. Alcune aziende grosse mi hanno riso in faccia dicendomi che il gelato si poteva creare solo con lo zucchero o derivati". Un’azienda italiana invece ha deciso di investire sul prodotto: "Non è stato facile – prosegue Bucci –. Abbiamo dovuto fare molte prove per la consistenza, perchè senza lo zucchero il gelato diventa un pezzo di ghiaccio, quindi abbiamo dovuto mixare gli ingredienti per far si che restasse ‘spatolabile’. E ce l’abbiamo fatta".

I primi ad assaggiarlo sono stati amici e parenti, i quali hanno dato il loro parere positivo, poi in seguito è nata una collaborazione con l’Università di Modena, perché "la ricerca e sviluppo la stiamo portando avanti in Italia. Oggi abbiamo collaborazioni con alcuni blasonati chef orientali e stiamo approntando il lancio in occidente". Il primo Stato in cui la startup di Bucci ha lanciato il gelato senza zucchero è infatti l’Indonesia. "In Asia mi stanno aprendo le porte, l’Indonesia è il quarto stato più popoloso del mondo, ed è il quinto per numero di diabetici. In Italia? La situazione è diversa. Siamo legati alle nostre tradizioni ed è più difficile proporre una novità. Con questa startup (la BotaNize, ndr) noi siamo arrivati primi tra 800 progetti". Per ovvie ragioni il gelato senza zucchero non può avere tutti i gusti come spiega Bucci, anche se al momento molti dei classici sono già stati creati: " Fino ad oggi abbiamo creato stracciatella, vaniglia, caffè, pistacchio, fragola e frutti di bosco".

Damiano Ventura