Geppi Cucciari in scena con ’Perfetta’

L’esordio della rassegna ’La Stagione dei Teatri 2024/25’ è affidato all’attrice e conduttrice Geppi Cucciari, che oggi e domani sera, alle 21, sarà in scena al teatro Alighieri di Ravenna con ’Perfetta’.

Lo spettacolo, scritto da Mattia Torre, affronta il tema del ciclo mestruale, che è ancora un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. In questo monologo, scritto paradossalmente da un uomo, lo sceneggiatore Torre descrive i martedì di una venditrice di automobili, moglie e madre, nelle quattro settimane che compongono il mese. Giornate identiche nei ritmi, ma diverse nella percezione: a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori della protagonista, in una spirale che spazia dalla comicità alla satira di costume.

"L’ignoranza e la vergogna verso le mestruazioni – sostiene la scrittrice Rosella Postorino – misurano la vita delle donne non solo nei paesi in via di sviluppo (dove incidono perfino sui tassi di abbandono scolastico), ma anche in quelli più ricchi".

Oggi, inoltre, in occasione della prima, verrà inaugurata la nuova stagione del progetto ’In viaggio verso il Teatro’, che condurrà gratuitamente a teatro spettatori e spettatrici residenti nell’area della circoscrizione Sud a bordo di un pullman. Lungo il tragitto verranno approfonditi temi legati allo spettacolo.

Lo spettacolo di domani, invece, sarà audiodescritto grazie al progetto Teatro no limits del Centro Diego Fabbri di Forlì.

I biglietti sono in vendita al teatro Alighieri; telefonicamente con carta di credito o Satispay; su ravennateatro.com; nelle agenzie de La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Prezzi e modalità di acquisto su ravennateatro.com. Il biglietto in platea e palco I, II e III ordine costa 40 euro, in galleria e palco IV 35 euro e nel loggione 20 euro. Il biglietto, inoltre, rientra nei sei fissi compresi nell’abbonamento. Per info 0544 249244.

Le successive due repliche di ’Perfetta’ torneranno in aprile, a conclusione de ’La Stagione’, sabato 12 alle 21 e domenica 13 aprile alle 15.30 sempre al Teatro Alighieri.

La rassegna è organizzata con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, ETC, Assicoop Unipol Sai, Sedar Cna Servizi Ravenna, Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, Coop Alleanza 3.0, Reclam e si svolge in collaborazione con l’Amministrazione comunale.