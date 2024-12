I mille volti di Mattia Cavallari nel musical ‘Christmas Carol’

Al teatro Alighieri di Ravenna domani sera alle 21 andrà in scena il musical dedicato al Natale ‘A Christmas Carol’. Nel cast c’è anche un faentino, Mattia Cavallari (foto), 33 anni. Lo spettacolo è la rappresentazione di una favola ambientata nel 1843, in un piccolo paesino inglese la vigilia di Natale. A firmare la regia è Fabrizio Angelini, le musiche sono di Alan Menken, mentre il ruolo da protagonista è di Roberto Ciufoli nei panni del vecchio usuraio Ebenezer Scrooge. Cavallari nello spettacolo interpreta più personaggi, come il resto del cast, ad eccezione di Ciufoli. "Ho sette cambi costume, dal pescivendolo al borghese, dal fantasma senza testa al marinaio che balla. Ballo, recito e canto" spiega.

La passione per il teatro musicale è antica, da quando era bambino e divorava i classici Disney degli anni Novanta. Ha poi studiato ginnastica ritmica e artistica, poi danza. Ha suonato anche l’oboe poi è passato al canto. Quando ha capito di voler trasformare in professione la sua passione si è iscritto all’accademia triennale BSMT – Bernstein School of Musical Theater di Bologna, la prima in Italia nel suo genere, dove si è diplomato nell’estate 2018.

Mattia Cavallari considera suo maestro Saverio Marconi, il regista per antonomasia dei musical italiani, il fondatore della compagnia della Rancia, colui che alla fine degli anni Ottanta ha portato in Italia i musical che all’estero erano dei successi al botteghino come ‘Chorus Line’ e ‘Cats’. Dopo il diploma, ha seguito un corso di alta formazione a Tolentino nelle Marche e ha lavorato con lui dopo un saggio, diventato lo spettacolo ‘Big Fish’, il suo primo lavoro.