"I problemi ci sono, serve organizzarsi"

Shuaib Abdulquduss è molto giovane,

ha finito da poco la scuola e ora è in cerca

di un’occupazione. Si ritrova con gli amici

in stazione perché è vicina al centro, sì può prendere qualcosa al Mc Donald’s ed è un punto nevralgico anche per le linee degli autobus: "Abito a Ravenna quindi più che il treno uso molto gli autobus per spostarmi e così anche i miei amici". "Purtroppo – aggiunge – i problemi ci sono, autobus che arrivano in ritardo, scioperi, oppure ci sono luoghi praticamente irraggiungibili con i mezzi pubblici. Quando troverò lavoro dovrò organizzarmi tenendo conto di queste difficoltà".