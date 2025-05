Il 24 maggio apre la spiaggia dei naturisti: "Ma per ora è invasa dai tronchi, speriamo nell’intervento del Parco"

Dal 24 maggio al 21 settembre, i naturisti torneranno ad avere a disposizione l’area della riserva naturale di Lido di Dante, in prossimità della foce del Bevano. L’autorizzazione è stata data dal sindaco facente funzioni Sbaraglia attraverso una apposita ordinanza, che ricalca peraltro diritti e doveri già contenuti nella precedente ordinanza del 2024. In particolare, i 1.500 metri di spiaggia dei naturisti sono divisi in due. La cosiddetta ‘area 1’, ovvero quella a nord, lunga 800 metri e più vicina ai campeggi, è utilizzabile per tutta la stagione.

I 700 metri dell’area 2, saranno invece fruibili non prima del 15 luglio, e comunque a seconda dell’andamento stagionale delle nidificazioni, su disposizioni dei Carabinieri per la biodiversità. "Siamo soddisfatti di questa ‘continuità’ – ha commentato Jean Marcacci, presidente di Aner, l’associazione naturisti dell’Emilia Romagna – che riconosce i nostri diritti, confermando anche le prescrizioni legate alla tutela dell’area". In concomitanza con l’apertura della battigia alla frequentazione dei naturisti – che coincide con l’avvio del servizio di salvamento attivato nelle spiagge libere – gli stessi naturisti si sono dati appuntamento domenica 25 per la tradizionale pulizia della spiaggia, da plastica e carta. Il comitato cittadino collaborerà, fornendo gli strumenti per la raccolta dei rifiuti.

C’è tuttavia un problema contingente, che lo stesso Marcacci ha segnalato: "Tutta la spiaggia è ricoperta da tronchi di alberi, anche di grosse dimensioni, che non si possono raccogliere a mani nude. La situazione è particolarmente complicata, perché, in pratica, gli spazi per stendere anche solo un telo, sono pressoché inesistenti. Servirebbe un servizio adeguato di bonifica, effettuato con un camion dotato di benna. A disporre questo intervento dovrebbe essere l’Ente Parco del Delta, che abbiamo già sollecitato".

L’estate dei naturisti ha già in calendario tre appuntamenti. Dal 2 all’8 giugno è in programma la nona edizione del raduno naturista per i clienti del Camping Classe Fkk.

Il 12 e 13 luglio, invece, l’Aner – che quest’anno celebra i 40 anni di attività – organizza la festa naturista in piazza a Lido di Dante, sempre in collaborazione col comitato cittadino, che metterà a disposizione il palco.

Il 15 agosto infine è in programma ‘Ferragosto condiviso’, raduno delle associazioni naturiste italiane. E il problema dei ‘guardoni’? "Si è praticamente esaurito da solo – ha concluso Marcacci – grazie anche al progressivo mutamento morfologico dell’area. Le dune, che diventavano un naturale nascondiglio, sono praticamente scomparse".