Il bancomat di via Galilei colpito nella notte

Hanno approfittato del favore delle tenebre per poter operare indisturbati. Così tra mercoledì e giovedì è scattato l’assalto alla sede della Bcc di via Galileo Galilei a Faenza. La banca, nelle immediate vicinanze del centro commerciale Le Cicogne e adiacente agli uffici e alla rivendita di Agrintesa, è una delle sette filiali del Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese all’interno della città, e come detto è stata oggetto di una vera e propria offensiva da parte di quella che si presume essere una banda. A quanto si apprende i malviventi, nonostante le telecamere, avrebbero preso di mira la sede e in particolare il bancomat esterno che si affaccia sul parcheggio riservato alle auto, e per riuscirci sembra che sia stato utilizzato anche dell’esplosivo.

Non è chiaro se il colpo messo a segno dai malviventi sia completamente riuscito o meno, quello che è certo riguarda il fatto che all’indomani dell’azione criminosa la filiale, nella zona laterale vetrata a destra dell’ingresso principale, era stata recintata, e il bancomat era stato interdetto con alcune reti metalliche e il nastro da cantiere arancione. Ieri si sono registrati alcuni disagi per gli utenti anche in virtù delle verifiche di rito, necessarie per eventi del genere. In ogni caso sul posto, appena dopo l’accaduto, sono intervenute le forze dell’ordine che ora stanno indagando per risalire all’identità degli autori dell’attentato, anche grazie alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza che circondano l’istituto di credito.