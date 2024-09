Il cordoglio per Filippo Morini: "Ciao Pippo, eri un animo buono"

Un curva cieca, a cui ha fatto seguito lo schianto frontale. Una frazione di secondo e un pugno di metri, senza evidenti segni di frenata sull’asfalto, in una strada, quella di via Rio Chiè, che collega Brisighella e Villa Vezzano. Filippo Morini venerdì pomeriggio insieme ad alcuni amici stava viaggiando verso il centro del borgo medievale, in sella al suo motard bianco con dettagli di colore rosso, un ciclomotore simil enduro di cilindrata 50. Un mezzo targato che i 15enni possono guidare con lo specifico patentino, e che nel caso del giovane, compariva anche in una foto di un profilo sui social network: lui di spalle con il casco, le colline all’orizzonte, il tramonto e la moto, parcheggiata.

L’impatto con un suv è stato fatale, lasciando nel più profondo sconforto la famiglia e sgomenta la piccola comunità di Fognano, frazione di Brisighella, località in cui era cresciuto il 15enne. Moltissimi sono stati i messaggi di cordoglio inviati anche tramite i social alla famiglia del ragazzo. A cominciare dalla scuola, l’Itip Bucci, che il 15enne frequentava: "Appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa del nostro Alunno Filippo Morini ci uniamo al dolore della Famiglia, sentite condoglianze. Gli Alunni, il Personale tutto e la Dirigente Scolastica" hanno scritto sulla pagina facebook dell’Istituto. "Pippo ti si voleva bene, eri di un animo buono", "Filippo era davvero un bravissimo ragazzo, non sono parole di circostanza, di un educazione, sempre con il sorriso e pronto al saluto. Un abbraccio grande ai suoi genitori e a tutta la sua famiglia", e "Ciao Filippo è stato un piacere averti conosciuto, simpatico ed educato come pochi" sono solo alcuni dei ricordi che molte persone che lo conoscevano hanno postato. E ancora: "Sarai sempre nel cuore di tutti noi", "Filippo faceva un po’ parte della nostra famiglia e non riesco ancora a credere che possa averci lasciato. Il suo sorriso, la sua allegria, la sua voglia di vivere. Quanti progetti avevano per il futuro. Spero che i suoi genitori riescano a farsi forza" hanno aggiunto altri utenti.

Ai messaggi di cordoglio si sono aggiunti anche quelli dell’Amministrazione comunale di Brisighella, e della società di calcio, per la quale il giovane era tesserato. Il presidente Pier Paolo Valmori ha espresso "sincere condoglianze alla famiglia. Filippo era un ragazzo a modo, educato, che salutava sempre tutti, come non ce ne sono più". Il giovane faceva parte della squadra allievi che contava anche alcuni ragazzi marradesi e che giocava e si allenava tra Brisighella e Marradi. Allenatore di quella squadra lo scorso anno era Mirco Missiroli, che ha ricordato: "Filippo aveva giocato a calcio sin da bambino nel Brisighella, e quasi fino alla fine del campionato ha giocato nella squadra con noi. Era un ragazzo gioioso, educato, socievole, benvoluto e spensierato come lo si può essere a 15 anni. In molti lo conoscevano perché aveva varie compagnie". Quando d’inverno si svolgevano gli allenamenti a Marradi, era mister Missiroli a passare a prendere i ragazzi con il pulmino. E con la bella stagione il giovane qualche volta "si era presentato all’allenamento con il motore". Ancora da definire la data dei funerali.

d.v.