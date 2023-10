Il digitale nella logistica portuale

Cresce e si rafforza la proposta formativa universitaria dedicata alla tematica portuale a Ravenna. Alla consolidata presenza del master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia ‘Filippo Sgubbi’ giunto alla decima edizione, e del master in Diritto marittimo, portuale e della logistica che è giunto alla sesta edizione, si aggiunge un nuovo corso universitario di alta formazione (CAF) incentrato sulla Transizione digitale nella logistica portuale.

Il nuovo percorso è organizzato dal DICAM dell’Università di Bologna, in collaborazione con l’Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL) e l’Università di Genova, e con il supporto di Fondazione Flaminia. Il corso raccoglie le nuove sfide che gli scenari internazionali impongono ai nostri porti, prime fra tutte quelle della digitalizzazione e della logistica in ambito portuale. Integra, infatti, competenze economico-gestionali legate ai processi logistico-portuali con competenze relative alla transizione digitale dei sistemi marittimo-portuali. Risponde alle esigenze degli operatori che svolgono attività nell’ambito della logistica portuale e che considerano le competenze digitali nella gestione dei processi un requisito prioritario per garantire e incrementare la propria competitività nel contesto internazionale.

Il profilo professionale che verrà formato è di interesse per imprese portuali, autorità portuali, intermediari, piccole e medie imprese coinvolte nell’indotto relativo al funzionamento dei porti. La scadenza delle iscrizioni è il 18 ottobre.

Le altre proposte formative universitarie presenti a Ravenna sono i master in Diritto penale, dell’impresa e dell’economia ‘Filippo Sgubbi’, e in Diritto marittimo, portuale e della logistica.

Il primo ha l’obiettivo di formare specialisti nel settore professionale e aziendale del diritto penale economico sia attraverso l’approfondimento rigoroso degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sia mediante l’analisi e il confronto di casi concreti. Scadenza iscrizioni 19 gennaio 2024. Il secondo ha l’obiettivo di formare figure professionali specializzate nei settori dei trasporti marittimi, della portualità e della logistica, intesi come settori strategici per la competitività delle imprese e dunque per lo sviluppo economico del territorio non solo locale, ma anche nazionale. Scadenza iscrizioni 18 gennaio 2024.