Il noir di Luca Occhi apre stasera la rassegna ’In corte con l’autore’

La biblioteca ’Luigi Varoli’ di Cotignola si tinge di nero per la rassegna letteraria 2023 ’In corte con l’autore’, evento estivo pensato per far conoscere e valorizzare meritevoli scrittori e scrittrici del territorio. Il primo appuntamento è stasera alle 20.45 con l’imolese Luca Occhi che presenta “E non è finita mai“, edito da Bacchilega editore. Occhi, vincitore di diversi premi letterari per racconti e romanzi prettamente gialli e noir, è stato anche direttore artistico dell’AEmilia noir festival e del Castel Nero Grasparossa noir crime festival. Mercoledì 13 lo scrittore e giornalista Cristiano Governa presenta il suo noir “La strategia della clarissa“, edito da Bompiani.

Il 20, l’ultimo autore, al suo esordio nel genere noir. Nicolò Bertaccini, ravennate, psicologo e blogger, presenta “Mosaico criminale“ (Clown Bianco edizioni). Presentazioni gratuite nel cortile di Casa Varoli, in corso Sforza 24.

In caso di maltempo le presentazioni si svolgeranno nei locali interni della biblioteca.