Il ritrovo del liceo classico. Scatti e video in Super8. E in un libro le storie tra i banchi

Tante storie e un pizzico di nostalgia: mercoledì sera oltre trecento persone, tra ex studenti, docenti del presente e del passato, hanno affollato il piano superiore del Mercato Coperto per la cena dedicata al liceo classico ‘Dante Alighieri’ di Ravenna. Durante la serata è stato presentato il libro ‘Classico’ pubblicato da Danilo Montanari Editore a cura di Angela Arcozzi e Sandro Camerani che ripercorre la storia della scuola dagli anni Sessanta ai primi anni 2000 attraverso le testimonianze, i ricordi, gli aneddoti di ex studenti e insegnanti. E naturalmente tantissime foto di classe. Un racconto di come sono cambiate la scuola, la società, la città anche. Un racconto in parte riproposto durante la cena di mercoledì quando in diversi hanno preso il microfono per ricordare una gita particolare, un professore, una versione di greco più difficile delle altre. Le classi delle diverse annate si sono ricostituite attorno a ogni tavolo, tra brindisi, sorrisi, abbracci di chi non si vedeva da tanto.

Non ha rinunciato a esserci Marcello Savini, classe 1935, di Bagnacavallo, che al Classico si è iscritto nel 1948 per tornarci come insegnante di Latino e Greco nel 1957, nella sezione A. Tra i suoi allievi anche l’editore Alfio Longo. Durante la proiezione del filmino Super8 di una gita in campagna con un altro storico professore, Aldo Savini, gli ex studenti si sono commossi. Sono intervenuti in tanti, come Paolo Cavassini, Gianluca Chiapponi, Ivan Simonini. Giuseppe Baracca ha imbracciato la chitarra proponendo alcuni classici di Bowie, Elton John, Pink Floyd. È risuonato per tutta la sera il nome di insegnanti che non si dimenticheranno, come Luisa Pasini, Mario Pierpaoli. Tantissime le testimonianze contenute nel libro, da Paolo Bolzani a Elena Bucci, passando per Guido Pasi, Paolo Pingani, Eleonora Gardini, Laura Valli, Giovanna Vichi. Ci sono la foto e un disegno realizzato da Giovanni Zaccagnini del prof Francesco Bedeschi e naturalmente una delle temute cartoline di un altro simbolo della scuola: il docente di Storia dell’arte Cattaneo Poggiali.

a.cor.