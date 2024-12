Il Timone d’oro a Daniele Rossi

Oltre 200 operatori del porto hanno preso parte alla cena degli auguri del Propeller Club, presieduto dall’avvocato Simone Bassi, nel corso della quale è stato assegnato il Timone d’Oro 2024 al presidente dell’Autorità portuale, Daniele Rossi. Dal 1996 il club, che si occupa della promozione e della conoscenza delle attività dello scalo e della logistica, lo consegna a personalità che si sono distinte in questo ambito. Organizzata venerdì al Palace Hotel di Milano Marittima, è stata l’ultima occasione per Rossi di incontrare quello che per otto anni è stato il suo mondo lavorativo. Ha terminato, infatti, il secondo mandato di presidente dell’ente di via Antico Squero. "Il premio è un ringraziamento per la preziosa attività svolta in questi anni per il porto di Ravenna", ha detto Simone Bassi. A consegnare il Timone d’Oro a Rossi è stato Filippo Bongiovanni, presidente dei giovani del Club e anche del Gruppo Giovani sia degli agenti marittimi ravennati che di Federagenti nazionale.

m.v.v.