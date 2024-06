Incendio in via Etna. Danni a tre appartamenti. Non ci sono feriti

Mancavano pochi minuti alle 16 di martedì quando squadre del comando di Ravenna e di Cesena sono intervenute in via Etna per un incendio del tetto di un residence. Si tratta di un fabbricato su due piani, isolato, con nove appartamenti e una struttura portante verticale e orizzontale in calcestruzzo armato. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalla presenza di pannelli fotovoltaici e solari termici. Non sono state coinvolte persone. Tre dei cinque appartamenti al primo piano hanno subìto danni.