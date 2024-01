Ravenna, incendio in un’abitazione: a fuoco tetto con pannelli fotovoltaici

Santerno (Ravenna), 31 gennaio 2024 – Pur essendo ancora in corso di quantificazione, appaiono ingenti i danni provocati dall’incendio divampato ieri sera (martedì) intorno alle 19.30 sul tetto in legno di un’abitazione singola a due piani situata a Santerno in via Luigia Bendazzi.

Alla luce delle testimonianze del proprietario, il rogo sarebbe scaturito dal camino distruggendo completamente le due superfici di copertura del tetto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della centrale operativa di Ravenna unitamente ai colleghi del Distaccamento di Lugo e di quello di Imola. A complicare le operazioni di spegnimento è stata la presenza, su una delle due falde, di pannelli fotovoltaici.