Tre auto a fuoco in via Fiume. Erano parcheggiate in cortile. Ipotesi incendio doloso

Tre autovetture sono andate distrutte in un incendio divampato poco dopo le 23 di domenica in zona Darsena. Le utilitarie, non elettriche, erano parcheggiate nel cortile interno di un palazzo di via Fiume dove è rimasta danneggiata anche la porta di una struttura adibita a garage.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, allertati da un residente in zona. I pompieri hanno lavorato per circa un’ora e mezza per spegnere le fiamme che avevano comunque già avvolto completamente i tre mezzi, poi sequestrati, di cui sono rimaste solo le carcasse.

Nel luogo dell’incendio sono anche arrivati gli agenti della squadra Mobile e della polizia Scientifica della questura di Ravenna, che hanno effettuato un sopralluogo nella mattinata di ieri insieme al caposquadra dei pompieri intervenuti.

Non sono stati trovati evidenti punti di innesco anche se tra le ipotesi spicca quella del dolo.

Da una prima ricostruzione degli investigatori l’incendio in via Fiume sarebbe partito da una delle tre vetture, di proprietà di una donna di mezza età che vive in zona, ma al momento non è chiaro come si siano accese le fiamme.

m.m.