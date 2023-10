Incidente in via Malpighi. Un ferito grave

Un grave incidente tra un furgone e un’auto si è verificato ieri pomeriggio a Faenza poco dopo le 17. I due mezzi coinvolti sono entrati in collisione in via Malpighi, all’altezza dell’incrocio con via Righi e via Spallanzani. Proprio quest’ultima era la direzione in cui procedeva un’Audi Q4 elettrica di colore grigio che, una volta giunta all’intersezione stradale, è stata colpita lateralmente dal furgone di una carrozzeria cittadina condotto da un ottantenne che procedeva lungo via Malpighi in direzione Castel Bolognese.

Immediatamente si sono precipitati sul posto i soccorsi: il personale del 118, giunto con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco del distaccamento di Faenza per la messa in sicurezza dei veicoli, i carabinieri per regolare il traffico e gli agenti della Polizia locale della Romagna Faentina per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eseguire i rilievi del caso.

Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, trasportato all’ospedale Bufalini in codice di massima gravità a bordo dell’elimedica. L’uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. I due occupanti della vettura invece, un uomo di 77 anni e la moglie, sono stati portati con l’ambulanza all’ospedale di Faenza.