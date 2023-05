Incidente in via Quarantola Ferito gravemente un 60enne

Pur registrando un ferito, trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena con un codice di massima gravità, poteva avere conseguenze decisamente peggiori il pauroso incidente verificatosi nella tarda mattinata di ieri a Lugo, nei pressi della rotatoria situata all’altezza delle vie Quarantola, Piratello e Mentana. Intorno alle 11.30 un automobilista di 60 anni originario del Senegal e residente ad Alfonsine, stava percorrendo, al volante di una Fiat ‘Punto’, la via Qurantola con direzione di marcia Fusignano-Lugo. Giunto a poche decine di metri dalla rotonda, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti del nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna (non sarebbe da escludere un malore) , in un primo momento ha urtato di striscio un camion.

Mezzo pesante che, stando ad un prima ricostruzione, lo avrebbe fatto sbandare e piombare sull’area verde della rotonda, dove ha colpito di striscio un albero. La rotatoria ha agito come una sorta di trampolino di lancio, con la ‘Punto’ che, dopo un volo di una ventina di metri, è andata schiantarsi prima contro una Suzuki ‘Jimmy’ con a bordo un uomo e una donna, ed in seguito contro una Dacia ‘Dokker’ condotta da un uomo. Vetture che, provenienti dal centro della città, da via Mentana stavano per affrontare la rotatoria. Nell’ ‘atterrare’ contromano, il blocco motore e la marmitta della Fiat Punto si sono letteralmente staccati, con l’utilitaria che, come impazzita, ha terminato la sua corsa contro un edificio.

A differenza del 60enne, che è rimasto gravemente ferito, le tre persone non hanno riportato conseguenze fisiche, anche se, come è facile immaginare, la paura è stata davvero tanta. A richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso sono stati sia alcuni utenti della strada sia alcuni residenti. Sul posto in una manciata di minuti è giunta un’ambulanza unitamente ad una squadra dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e alle pattuglie della Polizia Locale della Bassa Romagna. Dopo una prima valutazione delle condizioni dell’automobilista africano, il personale del 118, in vista di un suo trasporto al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, ha richiesto l’intervento dell’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, atterrato alcuni minuti dopo a poche centinaia di metri dal punto dell’impatto. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, un tratto di via Mentana è stata interdetto al traffico.

Luigi Scardovi