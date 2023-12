Incidente a Ravenna: auto esce di strada, feriti due giovani

Ravenna, 24 dicembre 2023. E’ due feriti, un 22enne e un 19enne, il bilancio della paurosa uscita di strada di un’auto avvenuta la scorsa notte lungo il tratto dell’A14 Dir compreso tra Bagnacavallo e Ravenna.

L’incidente si è verificato poco prima delle 4.30 al chilometro 21+400, all’altezza circa di Russi, quando per cause al vaglio della Polizia Stradale di Forlì, il conducente di una Volkswagen T-Roc, che procedeva in direzione sud, ha perso il controllo della vettura uscendo di strada e arrestando la sua corsa in un campo.

A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni utenti in transito.

Sul posto sono intervenute due ambulanze unitamente all’auto medica, ai vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo (a scopo precauzione è giunta anche l’autogru) e come detto alla Polstrada di Forlì.

Dopo una prima valutazione delle condizioni dei due feriti (entrambi coscienti e collaborativi) , il personale del 118, alla luce della dinamica del sinistro, ha richiesto anche l’intervento dell’elicottero di ‘Bologna Soccorso’.

I due giovani sono stati trasportati (uno con il velivolo e laltro su ‘gomma’), con un codice per fortuna di media gravità, al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

